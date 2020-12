Un niño tocó un poste de luz y casi muere electrocutado

El hecho ocurrió en la localidad sanjuanina de Rivadavia donde el niño tocó un poste de luz y recibió una fuerte descarga eléctrica. Yazmín Guglielmino, la madre del chico, lo salvó y evitó que pase lo peor.

Yazmín volvía de retirar mercadería de una unión vecinal. Acompañada de su cuñada decidieron cortar camino y saltar los guardarrail de la calle y en ese momento ocurrió todo.

Antes de cruzar le advirtió a su hijo de sies años, simón, que tuviese cuidado y no tocara el pilar del alumbrado púbico. Al parecer el pequeño no la escucho o simplemente hizo caso omiso de lo que le dijo su madre y tocó el poste metálico. En ese momento el niño comenzó a recibir la descarga que lo arrojó sobre guardarril pero su mano no se despegó por lo que seguía recibiéndola.

La mujer dejó en el suelo a su beba que llevaba en brazos y tomó con fuerza a su hijo para desprenderlo del caño. Al entrar en contacto son simón, Yazmín comenzó a sentir un fuerte hormigueo por todo su cuerpo. “No sentía las piernas, pero no lo iba a soltar, con la poca fuerza que me iba quedando lo tiré a la calle y quedó en posición fetal, inconsciente. Yo pensé que estaba muerto, empecé a los gritos, me volví loca”, le contó Guglielmino a Diario de Cuyo.

Por suerte, los vecinos llegaron al lugar de forma inmediata y cargaron al niño en un auto para trasladarlo de urgencia al hospital Marcial Quiroga.

“A las dos cuadras de andar mi hijo reaccionó y me volvió el alma al cuerpo... si no hubiera estado yo el nene se me muere” finalizó su relato la señora.

Tras lo sucedido la joven madre denunció que ya habían ocurrido hechos similares en ese lugar y pese a los reclamos las autoridades no hicieron nada al respecto.