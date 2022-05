Un nene de 1 año murió ahogado en una finca de Luján

Un nene de 1 año y cuatro meses falleció este jueves en una finca de Luján, luego de caminar a una laguna de riego, en la que se resbaló y cayó. Fue trasladado de urgencia al hospital Notti, donde le realizaron maniobras de RCP, pero lamentablemente minutos después los galenos informaron su deceso.

El hecho ocurrió a las 13 de hoy, cuando el padre de la criatura salió de su casa ubicada en las inmediaciones de la finca, para irse a trabajar. En un descuido, el hombre dejó la puerta abierta y el pequeño salió de su hogar sin que nadie se diera cuenta.

El menor caminó hasta una laguna artificial que se utiliza para riego, de un metro de largo, por dos de ancho y 20 centímetros de profundidad. Cuando su progenitor se dio cuenta de que su hijo estaba allí corrió a auxiliarlo y de manera inmediata dieron aviso al 911.

Cuando llegó la ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) intentaron reanimar al pequeño con maniobras de RCP, pero como no respondía emprendieron el traslado urgente al hospital Notti.

Desafortunadamente, minutos más tarde, los médicos del nosocomio infantil informaron que el niño había fallecido a causa de “asfixia por inmersión”, según informaron fuentes oficiales.

Por otra parte, personal de la Policía Científica debió trabajar en el lugar del incidente y el caso pasó a la Oficina Fiscal 11, de Luján.