15 de septiembre de 2025 - 11:28

Un motociclista chocó de frente con un camión en la ruta 7: tránsito suspendido para transporte de carga

Ocurrió en la Curva del Soldado. El joven, de nacionalidad india, salió gravemente herido. Está permitido solamente el tránsito de vehículos livianos hasta culminar los trabajos en la ruta.

Accidente en la ruta 7: choque frontal entre motociclista y camión

Accidente en la ruta 7: choque frontal entre motociclista y camión

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven motociclista de nacionalidad india sufrió graves lesiones este lunes por la mañana tras un choque con un camión ocurrido en la Ruta Nacional 7, precisamente en la Curva del Soldado.

Leé además

Volcó un vehículo de origen chileno en la Ruta 7: cuatro heridos

Volcó un vehículo de origen chileno en la Ruta 7: cuatro heridos

Por Redacción Policiales
Un hombre de 74 años resultó gravemente herido tras volcar en la Ruta 7

Alta montaña: un conductor resultó gravemente herido tras volcar y quedar atrapado en su auto

Por Redacción Policiales

Fuentes policiales informaron que la colisión se produjo alrededor de las 10, a la altura del kilómetro 1.120.

El motociclista, identificado como Arpit Ojha (27) y quien iba en dirección al este, perdió el equilibrio al tomar la conocida Curva del Soldado y terminó impactando de frente contra el lateral izquierdo de la cabina de un camión Scania R450, conducido por un ciudadano brasileño identificado como S.D.S.V., que transportaba carne vacuna en dirección a Chile.

Como consecuencia del choque, Ojha resultó con politraumatismos graves, incluyendo fractura expuesta de tibia, peroné y fémur, por lo que debió ser asistido de urgencia en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 23° de Uspallata, junto a personal de Policía Vial, Turística, Científica y Gendarmería Nacional, quienes dispusieron cortes preventivos en el corredor internacional para permitir las pericias y el operativo de rescate.

El fiscal en turno Humberto Panelli, de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, dispuso la aprehensión del conductor brasileño del camión, además de ordenar la realización de la inspección ocular, croquis, secuestro de la motocicleta Honda XR 250 y la individualización de un presunto acompañante del motociclista de India.

Desde Gendarmería Nacional informaron que, como medida preventiva, el tránsito internacional en Alta Montaña quedó suspendido para camiones de carga, permitiéndose únicamente la circulación de vehículos livianos hasta que finalicen los trabajos en la ruta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Volcó un camión en el falso túnel de Ruta 7 camino a Chile

Volcó un camión en "el falso túnel" de Ruta 7 camino a Chile: no hay corte de tránsito

Por Redacción Policiales
Arturo Sáez fue condenado por el femicidio de Natalia Tagua en San Rafael (2021)

Quién era el femicida que hallaron muerto en la cárcel de Cacheuta

Por Redacción Policiales
El ciclista fue trasladado al Fuesmen. Archivo Los Andes

Está grave un ciclista que fue atropellado por un auto en Tupungato

Por Redacción Policiales

Qué pasó con el hombre que entró a Crónica TV con un cuchillo: tensión y peligro en vivo

Por Redacción Policiales