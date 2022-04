Un motociclista armado amenazó a un hombre para que lleve al amigo al hospital: “Llevalo al guacho o te mato”

Un grupo de jóvenes viajaba en auto en dirección a La Reja, partido de Moreno, Buenos Aires. En un momento se toparon con un numeroso grupo de motociclistas que bloqueaba la ruta.

Al parecer, había ocurrido un grave accidente y uno de los motoqueros se acercó a los gritos y los amenazó con un arma de fuego. “Llevámelo al guacho o te mato”, le gritó al conductor. La escena quedó registrada en un video que los ocupantes del auto estaban grabando mientras ubicaban el camino.

El video comienza con dos jóvenes a bordo de un auto, que hablaban sobre qué camino tomar. “¿Por acá derecho a donde salimos?”, le preguntó el conductor a su amigo, que iba de copiloto, mientras transitaban por una ruta que bordea el río Reconquista, en las inmediaciones de la Presa Roggero. “Salimos a La Reja”, le responde el hombre.

A continuación queda evidenciado que algo había sucedido en la ruta, ya que había una gran cantidad de motos amontonadas. Además se veía gente sobresaltada y se escuchaban gritos, detalla TN.

“Mirá la que hay de motos. Una locura. Están todos re locos”, dijo el automovilista al comprobar que le iba a resultar imposible llegar a destino por esa vía. “Hay un accidente, ahí lo tenés”, agregó. El video fue compartido en redes y generó gran repercusión.

Fue entonces cuando uno de los hombres involucrados se acercó corriendo al auto. “Don, se quebró la pata. ¿No me lo lleva rápido que se nos va a a ir? No sea malo”, exclamó.

Al parecer, la persona accidentada era su amigo. Tenía la pierna ensangrentada y a pesar de las maniobras que hicieron para cargarlo en una moto y llevarlo al hospital, no habían podido trasladarlo. “Es que no lo puedo llevar, no sé ni donde estoy”, le explicó el conductor del auto, según se puede ver en el video.

El joven, desesperado, se alejó del auto y sacó un arma que llevaba escondida entre la ropa. En las imágenes se lo ve regresar y apuntar directamente al conductor. “Llevámelo al guacho. Dale, llevámelo al guacho que se va a ir. Llevámelo al guacho porque te mato. No me importa la gorra”, grita.

“Llevámelo al guacho, o te mato”

El joven del auto cambió enseguida cambió de opinión y se comprometió a trasladarlo. “Si, tranquilo”, le respondió. A pesar de la respuesta afirmativa, el agresor no calmaba su furia e insistía. “Llevámelo al guacho, llevámelo al guacho”. En todo momento le apuntaba con el arma.

“Uy mira como está”, se lo escuchó decir al conductor cuando la filmación quedó completamente con la pantalla negra. Aunque el sonido se seguía escuchando, todo indicaba que el copiloto había dejado caer el teléfono en el interior del vehículo para que los agresores no se dieran cuenta que los estaba filmando.

“Acercate más que te voy a matar”; “acercate más la con... de tu madre”; “dale, dale que te cag... a tiros”, gritaban todos a la vez. Finalmente, el herido fue subido al auto.

Si bien no se realizó la denuncia, personal de la Comisaría 7ma de Moreno libró actuaciones de oficio. En la causa, caratulada como averiguación de ilícito, interviene la UFI N° 5 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.