Un menor de edad mató de una apuñalada a un joven de 18 años en una fiesta de 15

Una noche que debería haber sido de celebración se convirtió en una tragedia en la localidad bonaerense de General Villegas, cuando un joven de 18 años, Darío Lombardo, fue apuñalado y perdió la vida durante una pelea en una fiesta de cumpleaños de 15. Las autoridades detuvieron a un adolescente de 16 años como el presunto autor del crimen.

El trágico incidente ocurrió pasadas las 5 de la madrugada del sábado en un salón de eventos ubicado en la calle Llorente, entre Castelli y Brown. Dos jóvenes comenzaron a discutir y la disputa escaló, culminando con uno de ellos apuñalando a Darío Lombardo en el abdomen. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Darío falleció poco después debido a la gravedad de la herida.

La madre de la víctima, Norma Andrade, compartió su dolor con los medios después del suceso. Según relató, la pelea involucró a dos jóvenes que “se tenían bronca” y que su hijo, Darío, intervino junto a sus amigos para tratar de separarlos. Trágicamente, uno de los jóvenes tenía un cuchillo y el otro portaba un arma. “Uno se vino con un cuchillo y el otro con un arma. A la salida, cuando se entran a pelear, a mi hijo le pegan una puñalada en la panza. Fue grande la herida, se desangró todo, cayo ahí nomás. En minutos se desvaneció”, relató la madre en FM Peregrina.

Norma Andrade enfatizó que su hijo “no era de pelear ni de andar con cuchillos”. La trágica pérdida de Darío la dejó con un profundo dolor: “Hoy me tocó a mí y se me va la vida. Ya no lo voy a tener más conmigo, eso es lo que duele, ¿quién me lo devuelve a mí? Yo ya perdí un hijo electrocutado, este es el segundo hijo que pierdo, imagínese el dolor”, dijo.

“Yo me encuentro sin cinco centavos en los bolsillos. El señor Rojo -secretario de Seguridad de Villegas- fue quien me compró las flores. Yo no estaba preparada para esto. Estoy preparada para que mi hijo estuviera hoy comiendo conmigo. No tengo consuelo, no tengo nada”, culminó.

Las autoridades detuvieron al presunto autor del crimen, un adolescente de 16 años, quien fue trasladado a un Centro Juvenil en Bahía Blanca. La investigación está siendo llevada a cabo por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores de la jurisdicción, a cargo de Leandro Cortellezzi, quien incautí pruebas de interés y tomó declaraciones a testigos, además de revisar material fílmico relacionado con el hecho.

