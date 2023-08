Un mediático abogado porteño defenderá al joven mendocino detenido en El Salvador

Un prestigioso y mediático abogado de Buenos Aires defenderá al joven mendocino que se encuentran detenido en un penal de El Salvador acusado de formar parte de una organización colombiana que regenteaba una microfinancieras ilegales que que habría sacado hacia Colombia 20 millones de dólares.

El padre de Alejo Arias González (24) confirmó que el estudio Miguel Ángel Pierri representará a su hijo y ya ha comenzado a trabajar en el caso, desde el ámbito judicial y político.

“El viernes por la tarde me contactó y me dijo que quería defender a mi hijo de forma desinteresada. El sábado me volvió a llamar para decirme que había hablado del caso con las máximas autoridades de la Embajada de Salvador en Argentina”, explicó a Los Andes el rivadaviense Mauricio Arias.

Miguel Ángel Pierri ha representado a varis figuras mediaticos .

El padre de Alejo indicó que “obviamente esto nos da mucha alegría, cierta tranquilidad y nuevas esperanzas. Pierri me dijo que me nos quedemos tranquilos porque ni él ni el colega que trabajará en el caso en El Salvador nos van a cobrar nada, es una ayuda humanitaria”.

Pierri es un reconocido letrado porteño que ha trabajado en numerosos casos mediáticos y ha representado a muchas figuras del mundo del espectáculo, entre ellos a Antonio Gasalla, Rodrigo Bueno y Silvio Soldán.

Presidente de la fundación Abogados Sin Fronteras, Pierri actualmente es parte del equipo de abogados que en Chaco son querellantes en el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Como defensor ha representado a Carlos Menem, a ex sacerdote Julio César Grassi y a Jorge Mangieri, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson.

La grave situación del mendocino

La situación de Alejo Arias es delicada ya que está detenido e incomunicado en una cárcel de la capital de San Salvador conocida como “El Penalito”, de régimen menos férreo que las cárceles de máxima seguridad donde están detenidos cientos de pandilleros –los integrantes de las famosas “maras”- en el marco de la polémica política de seguridad implementada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha encarcelado a miles de pandilleros, logrando reducir los índices de violencia en un 57%, el año pasado.

Mauricio llegó a El Salvador el 6 de marzo pasado para trabajar como cobrador en una financiera dirigida por ciudadanos colombianos, a través de un contacto familiar que le consiguió ese trabajo que era realizar cobros diarios a un grupo de clientes de la financiera.

Cobraba 600 dólares por mes –en pagas semanales de 150- y su idea era estar 6 meses o tal vez un año para ahorrar dinero y seguir estudiando: ha terminado segundo año de Diagnóstico por Imágenes y la idea era ahorrar dinero para poder seguir con sus estudios acá en Mendoza.

Alejo Arias González, el mendocino detenido en El Salvador, trabaja en Mendoza como personal trainner y en un comercio de Rivadavia.

Pero el 14 de julio pasado fue detenido junto a otras 40 personas y enviados a la cárcel de El Penalito. “Fue de terror. Yo misma estuve a punto de quedar detenida como cómplice de Alejo sólo por saber el trabajo que hacía. Todos fuimos víctimas de una oferta laboral con la que te endulzaban los oídos por el pago en dólares”, explica Tania, una prima de Alejo que debió regresar al país precipitadamente.

El 31 de julio en una audiencia colectiva y con la presencia de sólo 4 abogados, a 40 detenidos se les dictó la prisión preventiva por 6 meses por una grave acusación: asociación ilícita, estafa y lavado de activos y extorsión, según explicó el padre del joven detenido. La prisión preventiva podría extenderse por 6 meses más, siempre bajo la modalidad de incomunicado.

“A los procesados se les atribuyen los delitos de Lavado de Dinero y Activos, Receptación y Agrupaciones Ilícitas. La Audiencia de Imposición de Medidas se llevó a cabo en el Tribunal 6° Contra el Crimen Organizado”, informó vía Twitter la Fiscalía General de la República de El Salvador.

El presidente Bukele, habló sobre el tema en su cuenta de Twitter dijo que: “Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame”.

Seguí leyendo