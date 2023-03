Un intendente echó de su pueblo a dos mecheras y el video se hizo viral: “Afuera, atorrantas”

Ricardo Alessandro es el intendente de Salto, un municipio de la Provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, se convirtió en noticia porque echó del pueblo a dos mujeres que estaban en una confitería. El actuar del funcionario se debe a que ambas tenían varias denuncias por robo en comercios de la zona bajo la modalidad de mecheras.

Los vecinos, hartos e indignados porque la Justicia las había dejado en libertad, notaron que ambas estaban almorzando en una confitería y dieron aviso a la policía. Inmediatamente, la información llegó a manos del intendente que fue al lugar para “desterrarlas”.

El insólito hecho ocurrió ayer por la tarde, a metros de comercios en los que anteriormente habían robado. En el video que compartió en su cuenta de Instagram el medio de comunicación local, Salto Hoy, se puede ver cómo el intendente las echó a los gritos.

“Afuera del pueblo, atorrantas”, les dijo el mandatario. Las mujeres, sorprendidas por lo que estaba ocurriendo, salieron espantadas, pero todo quedó registrado por la cámara de un teléfono celular. El hombre que las grababa les preguntaba reiteradamente por qué robaron, pero ellas no dieron declaraciones.

Finalmente, en la esquina de Bolívar y San Pablo, fueron interceptadas por la Policía, quienes las subieron al vehículo y las llevaron fuera de la ciudad.

El hecho conmocionó a todo el pueblo de Salto y fue el mismo hijo del intendente, Camilo Alessandro, quien reposteó en su perfil de Instagram el video que había grabado Salto Hoy, y le dedicó unas palabras a su padre por su “admirable accionar”, según dijo.

“Este es mi viejo. Un tipo con errores y aciertos, al que algunos le dicen ‘loco’ y se enojan cuando se manda algún exabrupto”, comenzó defendiendo a su padre. “En el video, el Cura no hace otra cosa que querer cuidar a los comerciantes y laburantes de Salto y por eso les dice a dos delincuentes -que ayer fueron detenidas por robar y luego tristemente liberadas en pocas horas por la justicia inoperante- que no son bienvenidas, que no tienen nada que hacer en nuestro pueblo, que es un orgullo para quienes se rompen el lomo todos los días”, agregó.

También destacó el gran amor y compromiso de su padre para con el pueblo de Salto. “Este mensaje no está escrito como funcionario del equipo de la municipalidad. Acá estoy hablando como hijo y como saltense”, concluyó orgulloso.