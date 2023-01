Un hombre desconocido golpeó a una nena de dos años y le fracturó el tabique en la ciudad de Las Rosas en Rosario. La menor estaba junto a sus padres en la vereda de su casa cuando apareció el violentó y los atacó.

“Tiene una lesión en la zona de los ojos y nariz. Había ingresado con sangrado nasal, tenía un poquito de tendencia al sueño y eso preocupó mucho. Enseguida se la trasladó y con el transcurrir de las horas se confirmó en Rosario (en el Hospital de Niños V. J. Vilela) que las lesiones no eran de tratamiento quirúrgico”, informó el doctor Abel Tamantini, del hospital rosense.

En diálogo con Canal 4 de Las Rosas, Maximiliano Cejas, el padre de la niña, contó cómo fue el ataque. Según el relato del hombre, se encontraba junto a su familia y un amigo cuando el violento apareció caminando por la calle.

“Pasa y nos insulta y en un momento vimos que se pegó la vuelta, empezó a insultarnos, nosotros le dijimos que se alejara porque estaba en familia. Notamos que estaba sacado”, contó.

Pero no les hizo caso, el sujeto los empezó a amenazar y les dijo que era una persona “pesada”. Ante esto, el hombre y su amigo se pusieron en alerta ya que las intenciones del agresor estaban a la vista.

“Me empecé a poner nervioso porque miraba a mi hija, se acercó y lo trate de alejar, se acercó a mi familia le digo alejate, en todo esto empezó la riña, en eso él me pegó un puñetazo en la frente y me defendí como cualquiera lo hubiera hecho”, dijo.

En ese momento intervino el amigo del padre de la niña y juntos lograron controlar al sujeto. Este les pidió que lo soltaran y así lo hicieron. Además, le pidieron que se fuera y que no se volviera a acercar.

“Nos volvimos a sentar y seguimos en la normalidad, en eso, sale de la nada desde la casa de un vecino corriendo, nos pusimos en alerta y no nos dio tiempo a nada, la única imagen que me acuerdo que cuando me iba acercar le puso un puñetazo a mi hija”, dijo.

Para finalizar, el hombre dijo que habían hecho la denuncia desde el hospital, que su amigo había declarado y que esperaba resultados de la justicia. “Me voy a asegurar que no le pase a ningún otro niño”, cerró.