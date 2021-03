Un condenado por violar a una menor tomó de rehén a su abogado y amenaza con matarlo

Una situación dramática se está viviendo en la Defensoría Penal de Zapala, Neuquén . Es que un condenado por violar a una menor mantiene atado a una silla hace unas cinco horas a su abogado.

Según informa Clarín, se trata de Andrés Villar (46), un hombre que secuestró al letrado Pablo Méndez en la mañana de este viernes.

El condenado asegura que es inocente de la acusación por la que se lo condenó. Según entendió la Justicia de Zapala, Villar abusó sexualmente de una adolescente que es hija de una expareja de él.

Villar exige para liberar al defensor que se le realice una nueva cámara Gesell a la víctima. Mientras tanto, el defensor oficial continua atado y en peligro.

“La primera acusación fue abuso sexual simple, la segunda es abuso sexual con acceso carnal reiterado, mas o menos un plazo de dos años y medio. A una nena menor de edad. Yo, a pesar de tener 46 años y haber hecho las cosas como corresponden hoy tengo que andar como una rata, escondido, le destrozaron la casa a mis padres, cuando ellos no tienen nada que ver, aunque yo haya sido realmente responsable de lo que se me acusa, mi padre no tiene nada que ver”, le dijo Villar a Radio Nacional Zapala, mientras mantiene de rehén al defensor oficial.

“El sistema me está condenando por las dudas. Yo acá quiero aclarar algo. No es contra el doctor Pablo Méndez, todo lo contrario. Me voy a encargar que el doctor esté lo más cómodo posible. Yo le dije al fiscal Marcelo Cofre, yo salgo de acá con la verdad o muerto”, afirmó.

Además, se dirigió a la Policía que rodea el lugar y les advirtió: “Tengo el conocimiento necesario para matar a alguien”. Está armando con un cuchillo. Junto a él habría también una mujer que participa del secuestro. “Si alguien intenta entrar acá, el doctor Pablo se va para arriba”, amenazó Villar.

Algunas del las principales autoridades judiciales de Neuquén viajaron a Zapala, donde se está organizando un comité de crisis para resolver el hecho.