Un colectivo chocó y cayó a un arroyo en Misiones: al menos 2 muertos y 25 heridos

La tragedia ocurrió esta madrugada en la localidad de Campo Viera. Trabajan en el rescate de pasajeros y no descartan que haya más víctimas fatales.

En la madrugada de este domingo ocurrió un grave siniestro vial en la localidad de Campo Viera, en Misiones. Un colectivo que trasladaba a unos 50 pasajeros desde Oberá, chocó de frente con un vehículo Ford Focus y terminó cayendo desde un puente al arroyo Yazá, a varios metros de profundidad.

El impacto se produjo alrededor de las 4.30 de la madrugada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892. Según confirmaron fuentes de la Red Provincial de Traslados, el accidente dejó al menos dos personas fallecidas y unas 25 heridas, aunque las autoridades advirtieron que el número podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate.

Medios locales especificaron que las víctimas fatales son el conductor del auto y una joven que fue encontrada sobre la ruta y que aparentemente viajaba en el micro.

Rescatan a los atrapados

De acuerdo con los primeros informes, el ómnibus de la empresa Sol del Norte perdió el control tras el choque frontal, atravesó el guardarraíl del puente y se precipitó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el auto quedó completamente destrozado sobre la banquina.

Aun trabajan en el rescate de pasajeros. No descartan más víctimas fatales.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos voluntarios de Campo Viera y Oberá, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Ministerio de Salud Pública y ambulancias provenientes de Oberá, San Vicente, Panambí y Campo Grande.

Los heridos, con lesiones de diversa gravedad, fueron trasladados a los hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que los casos más críticos fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

