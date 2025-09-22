22 de septiembre de 2025 - 12:16

Un camión desbarrancó del Acceso Este y "aterrizó" en Cañadita Alegre

Tras ser impactado por un utilitario, el transporte de carga volcó cuando se dirigía hacia el este. Quedó destrozado y su carga, esparcida por la calle. De milagro, no hubo que lamentar fatalidad.

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

Foto:

Gentileza / Nicole Neme
Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

Foto:

Gentileza / Nicole Neme
Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

Foto:

Gentileza / Nicole Neme
Vehículo utilitario implicado en el vuelco del camión en Acceso Este

Vehículo utilitario implicado en el vuelco del camión en Acceso Este

Foto:

Gentileza / Nicole Neme
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión cargado con carne protagonizó un espectacular accidente este lunes a la mañana, cuando chocó con un utilitario, desbarrancó del Acceso Este en dirección al este, atravesó el guardarraíl y terminó cayendo sobre calle Cañadita Alegre, en Guaymallén.

Leé además

Lugar del choque entre conductor alcoholizado y un ciclista en Dorrego 

Borracho y con licencia vencida hace cuatro años, atropelló a un ciclista en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Escuela Técnicos Mendocinos

Otro adolescente entró con un arma a una escuela en Guaymallén

Por Redacción Policiales

Pasadas las 11 de hoy, el conductor de un utilitario Peugeot, que se dirigía al este, pinchó un neumático, que lo llevó a impactar a un camión que iba en la misma dirección.

A raíz del choque, el chofer del transporte de carga perdió el control en la zona del puente, destrozó la defensa metálica y se precipitó al vacío hacia Cañadita Alegre, justo cuando nadie pasaba por la calle, tanto peatones como vehículos.

El camionero logró ser rescatado con politraumatismos y recibió asistencia médica en el lugar.

A pesar de la espectacularidad del siniestro, su vida no corre peligro.

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre
Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

La Policía dispuso el corte total del tránsito en el puente de Cañadita Alegre, mientras personal de bomberos y Defensa Civil trabajaban para asegurar la estructura y retirar los restos de la carga.

En tanto, el Acceso Este quedó con media calzada habilitada hacia el este.

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre
Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

Vehículo utilitario implicado en el vuelco del camión en Acceso Este
Vehículo utilitario implicado en el vuelco del camión en Acceso Este

Vehículo utilitario implicado en el vuelco del camión en Acceso Este

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Violento choque en Guaymallén: ocurrió en el Acceso Este y calle Tirasso.

Cuatro heridos tras un violento choque en Guaymallén: el conductor dio positivo en alcoholemia

Por Redacción Policiales
Megaoperativo policial en el oeste del Gran Mendoza

Un hombre de 43 años murió en Guaymallén tras salir despedido de su moto y ser embestido por un auto

Por Redacción Policiales
El día viernes, el predio de la Virgen fue sede del festival Mood Primavera, que reunió a miles de mendocinos para celebrar la llegada de la primavera y festejo del Día del Estudiante con música en vivo.

El festival Mood Primavera reunió a miles de mendocinos con lo mejor de la música local

Por Redacción Sociedad
La medida se tomó tras detectar una serie de irregularidades en la asamblea de 2024. Se designó una coadministradora que actuará junto a la Comisión Directiva por seis meses.

Escándalo con los bomberos en Guaymallén: el Gobierno intervino a la asociación tras duras denuncias

Por Redacción Política