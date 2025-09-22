Un camión desbarrancó del Acceso Este y "aterrizó" en Cañadita Alegre

Un camión cargado con carne protagonizó un espectacular accidente este lunes a la mañana, cuando chocó con un utilitario, desbarrancó del Acceso Este en dirección al este , atravesó el guardarraíl y terminó cayendo sobre calle Cañadita Alegre , en Guaymallén .

Pasadas las 11 de hoy, el conductor de un utilitario Peugeot, que se dirigía al este, pinchó un neumático, que lo llevó a impactar a un camión que iba en la misma dirección.

A raíz del choque, el chofer del transporte de carga perdió el control en la zona del puente , destrozó la defensa metálica y se precipitó al vacío hacia Cañadita Alegre, justo cuando nadie pasaba por la calle, tanto peatones como vehículos.

Como consecuencia, la carga de carne que transportaba quedó esparcida sobre la calzada, generando un importante operativo de limpieza y cortes de tránsito.

El camionero logró ser rescatado con politraumatismos y recibió asistencia médica en el lugar.

A pesar de la espectacularidad del siniestro, su vida no corre peligro.

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

La Policía dispuso el corte total del tránsito en el puente de Cañadita Alegre, mientras personal de bomberos y Defensa Civil trabajaban para asegurar la estructura y retirar los restos de la carga.

En tanto, el Acceso Este quedó con media calzada habilitada hacia el este.

