Triple crimen en Florencio Varela: señalan al líder narco "Pequeño J" como el que ideó los asesinatos

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron brutalmente asesinadas tras una emboscada. Un “ajuste narco” es la principal hipótesis del caso.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela apunta cada vez con más fuerza a un líder narco conocido como “Pequeño J” o “Julito”. Se trata de un joven de 23 años, de nacionalidad peruana, que según los investigadores habría sido quien ideó los asesinatos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Actualmente el señalado tiene un pedido de captura y los investigadores esperan que los cuatro detenidos, que sería integrantes de dicha banda narco, puedan dar detalles de cómo fue planificada la escena del triple crimen que conmueve al país.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, habló con el periodista Rolando Graña por Splendid AM990 y dio detalles acerca del líder narco, la casa del horror, allanamientos y la causa.

“El narco responsable ya tiene pedido de captura, se hace llamar el Pequeño J o Julito. Está confirmado que tiene 23 años y es peruano”, destacó.

Conforme a lo detallado, no saben por el momento “qué fue lo que pasó”, pero “despertó la ira de esta persona”, por lo que “decidió disciplinar por un vivo en redes mostrando el asesinato”.

Acerca de las maniobras por parte de los acusados y el líder narco, Alonso indicó: “La forma en la que secuestraron a las chicas, estaba hecho para que quede impune”.

Respecto a la particularidad de la camioneta blanca, señaló que empezaron a buscar por todos lados, hasta que observaron que “entró a Florencio Varela y nunca salió”.

“Cuando nos damos cuenta de que la camioneta era adúltera, supimos que había premeditación”, añadió el funcionario.

“La ruta de los teléfonos fue desde La Matanza, General Paz, Lomas de Zamora, Florencio Varela, plantada y de ahí a Barracas”, detalló respecto a los celulares activados de las víctimas.

A su vez, contó que el plan comenzó horas antes cuando los acusados “llegaron el viernes temprano a la casa y cavaron el pozo”.

Para Alonso, el objetivo “era que pasen como desaparecidas y que se acuse a una red de trata o un novio violento”.

“Cuando le damos trascendencia pública, les estamos quitando poder a la banda”, sumó.

Al ser consultado por el aterrador dato de que los crímenes fueron transmitidos por redes sociales, respondió: “Estimamos que hubo 40 o 45 personas mirando el vivo de Instagram”.

Por último, también dio pormenores de los allanamientos realizados en la noche del miércoles en Villa Zavaleta: “No podíamos decir mucho, teníamos expectativas”.

“Allanamos dos objetivos, donde encontramos dinero y viandas en buen estado. Zavaleta es una base logística y la hipótesis es que Florencio Varela también lo era”, señaló.

