Tres adolescentes apuñalaron a una joven de 14 años por una “reacción” en Facebook

Tres adolescentes de 14, 16 y 17 años apuñalaron a una chica de 14 años durante una fiesta en el barrio Burgar de la ciudad de Zárate. El ataque se desencadenó después de que la víctima supuestamente se burlara de las agresoras en una publicación de Facebook.

La víctima, identificada como Morena Álvarez, fue ingresada al hospital Zonal Virgen del Carmen de Zárate, con dos puñaladas, una en la zona abdominal y otra en la oreja por parte de una de las agresoras con un arma blanca. Aparentemente, el ataque ocurrió luego de una “reacción” de la joven en Facebook a modo de burla.

Tras recibir atención médica inicial, fue trasladada al Hospital Garrahan para continuar su recuperación.

Brutal femicidio: la encerró, la golpeó y la prendió fuego

En otro lamentable suceso en la provincia de Buenos Aires, la localidad de San Miguel se conmocionó por el femicidio de Brisa Rodríguez, una adolescente de 15 años. El presunto agresor, Gastón Robles, con quien mantenía una relación no aprobada por la familia, la encerró, golpeó y prendió fuego.

La víctima sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y agonizó durante casi 24 horas en el Hospital Larcade, donde finalmente falleció. La familia de Rodríguez había expresado previamente su oposición a la relación debido a la diferencia de edad, él tiene 26 años, y a antecedentes de violencia previos por parte de Robles, que aún no fue detenido, según contó la familia de la chica a TN.

Brisa Rodríguez tenía 15 años. Foto: Facebook.

La madre de la víctima contó que el hecho ocurrió en una casa del Barrio Obligado en Bella Vista, donde el femicida la mantuvo retenida en contra de su voluntad a la chica, la golpeó salvajemente y la prendió fuego. Luego, la habría intentado salvarla y terminó con algunas quemadoras, pero ya era tarde.

Tras la muerte de la adolescente, la familia de la joven compartió un mensaje pidiendo justicia: “Gastón Robles quemó viva a mi prima, la dejó en terapia intensiva hasta que ella no soportó tanto dolor. Le quemó el 80 por ciento de su cuerpo. Quince años tenía. Era una nena llena de luz y con una vida hermosa por delante, no merecía esto. Ella no merecía irse (...) Le arrebató la vida a una criatura, se tiene que hacer justicia por Brisa Rodríguez”, escribió una usuaria llamada Tatiana en su perfil de Facebook.

Angustia y dolor por la muerte de Brisa. Foto: Facebook.

SEGUÍ LEYENDO: