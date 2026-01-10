10 de enero de 2026 - 14:16

Tremendo choque entre un camión y un auto en Maipú: hay dos heridos de gravedad

El choque ocurrió en la intersección de la Ruta 60 y la Variante Palmira. Ambos heridos fueron trasladados de urgencia.

Choque en Maipú
Por Redacción Policiales

Dos personas resultaron gravemente heridas este mediodía luego de un choque ocurrido en la intersección de la Ruta 60 y la Variante Palmira, en el departamento de Maipú. El siniestro se registró alrededor de las 12, cuando un camión Scania con semirremolque y un automóvil Fiat Uno colisionaron por causas que aún se investigan.

Leé además

Un hombre que había ayudado a combatir los incendios en Chubut murió en un choque frontal.

Un hombre que había ayudado a combatir los incendios en Chubut murió en un choque frontal

Por Redacción Policiales
Accidente vial en Godoy Cruz: un conductor resultó lesionado  

Fuerte choque en el carril Rodríguez Peña: un herido, un conductor ebrio y tránsito complicado

Por Redacción Policiales

Los detalles del choque

Según la información oficial, el camión circulaba por la Variante Palmira de sur a norte, mientras que el Fiat Uno avanzaba de oeste a este por la Ruta 60. En ese cruce se produjo el impacto entre ambos vehículos. El conductor del camión, identificado por las iniciales R. M., de nacionalidad brasileña, fue sometido al dosaje de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, y no presentó lesiones.

En el Fiat Uno viajaban un hombre que conducía y una mujer como acompañante, cuyas identidades aún no fueron informadas. Ambos ocupantes resultaron con heridas de gravedad. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado los asistió en el lugar y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Perrupato, donde quedaron internados en delicado estado de salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un muerto tras un choque entre dos autos en alta montaña 

Tragedia en alta montaña: un muerto tras un choque entre dos autos y activaron bypass de tránsito

Por Redacción Policiales
Violento choque en el centro de San Martín dejó tres heridos.

Violento choque en el centro de San Martín dejó tres heridos

Por Enrique Pfaab
Este sábado se realizó un operativo de rescato en Cerro Arco. 

Un parapentista sufrió un accidente en el Cerro Arco: gran operativo de rescate

Por Redacción Policiales
El ingreso de San Rafael por la Ruta Nacional 143. 

Trágico accidente en la ruta 143: un hombre de 29 años murió tras volcar en su auto

Por Redacción Policiales