Travesticidio de Melody: “No tengo odio contra las mujeres trans, he salido siempre con ellas”

Previo a los alegatos, declaró hoy ante un juzgado popular el policía Darío Jesús Chaves Rubio (33) único acusado por el trasvesticidio de la trabajadora sexual trans Melody Barrera (27), ocurrido en agosto del 2020.

El policía que enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, odio a la expresión de género (travesticidio), por su función, alevosía y ensañamiento, según la acusación de la Fiscalía de Homicidos.

Caso Melody Barrera Comenzaron los alegatos de la Fiscalía de Homicidios contra el ex policía Darío Jesús Chaves Rubio (de buzo marrón), por el Trasvesticidio de Melody ( trabajadora sexual trans ): “Fue una hora de furia: Chaves planeó, ideó y ejecutó este macabro hecho” Para la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, y su jefe, el fiscal Fernando Guzzo, sostuvieron que se trató de homicidio agravado por ensañamiento, por ser funcionario policial y por odio a la expresión de género (trasvesticidio) y por alevosía. El juicio será juzgado por Jurados Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“No siento odio ni desprecio por las mujeres trans. Sentí miedo y pensé que me matarían”, dijo el acusado frente al jurado integrado por 12 mendocinos y mendocinas.

Cháves hizo uso de su derecho a declarar, en la instancia previa a los alegatos finales. Pasó al estrado de declarantes y dio su versión de los hechos. Tras describir el periplo que lo ubicó en el lugar de los hechos dijo: “Consulté por sus servicios y ella me habló desde la ventana de mi auto. Desde ahí se metió y me arrojó gas pimienta y me sacó el arma. Me di cuenta de esto cuando iba camino a mi casa”.

Sobre el momento de los disparos, Chaves Rubio señaló que regresó para recuperar el arma. “Me bajé del auto y lo dejé en marcha y me dirigí a ella. Veo que saca de su bolso el arma, me apunta y empieza a gatillar. Le lancé una patada y en el forcejeo el arma se cae al piso y me agacho a buscarla. La tomo, me levanto y me doy vuelta para repeler la agresión. Sentí mucho miedo, no sé cuántas veces disparé, pensé que iban a matarme”, detalló.

Tras agregar que se encontraba, shockeado, alcoholizado y drogado, el acusado solicitó darle lectura a un escrito de 4 puntos a los que llamó “aclaraciones”, que dirigió al jurado. En ella, explicó que no intentó entorpecer la investigación y que mientras no estuvo detenido pasó días de mucha angustia.

Dijo además que intentó declarar pero que su anterior letrado no se lo recomendó. Y, finalmente señaló: “jamás actué aprovechando el estado de indefensión de nadie. No tengo odio contra las mujeres trans, he salido siempre con ellas; si pudiera volver el tiempo atrás, lo cambiaría. Sólo espero que sean justos y poder volver a estar con mi familia”.