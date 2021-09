Tras una fuerte discusión de pareja, una mujer le lanzó un celular a la cabeza de su novio y lo mató

La discusión violenta de una pareja terminó con un desenlace trágico, luego de que la mujer le arrojara a su compañero un celular que terminó impactando en la cabeza del hombre y le provocó la muerta.

El fatídico hecho ocurrió el pasado 10 de abril en la ciudad de Salta. En ese momento, Roxana Adelina López, de 22 años, fue hasta el domicilio de su novio, llamado Luis Darío Guantay. Ambos comenzaron una acalorada discusión que fue escalando en agresividad y se estima que Guantay le dio un golpe en el rostro a López.

Comenzaron a pelear, y aparentemente él la habría golpeado en el rostro. En respuesta, la joven le arrojó su teléfono celular que impactó en la cabeza del sujeto. Producto de la lesión, Guantay comenzó a experimentar severos dolores de cabeza y malestares, lo que hizo que lo internaran en un hospital. Allí se le diagnosticó un cuadro de traumatismo encéfalocraneano (TEC). El 18 de ese mes, el Guanty murió.

Según lo informó TN, La madre de la víctima realizó la denuncia y las pericias determinaron que murió a raíz del golpe que recibió en la cabeza. Fue por esto que la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, imputó a López por el delito de homicidio preterintencional.

La mujer, no obstante, no quedó detenida. Tras prestar declaración, acompañada de un abogado particular, recuperó su libertad y cumple medidas sustitutivas.