Tras un nuevo rastrillaje con canes realizan una excavación muy cerca del barrio donde desapareció Guadalupe

Guadalupe Lucero, de 5 años, fue vista por ultima vez el 14 de junio por la tarde. Luego de su desaparición, bomberos, policías e investigadores no han parado de buscarla en la provincia de San Luis. Hoy se realizó una nueva excavación en el terreno ya trabajado.

Dos perros de la División de Canes de la Policía de San Luis marcaron un lugar determinado cercano al predio donde vive Georgina Cialone, la tía de la niña desaparecida. La excavación comenzó a realizarse minutos antes de que se suspendiera el rastrillaje hasta el día domingo.

Fotografía de la menor desaparecida. Gentileza | Gentileza

Ante la sospecha de que el cuerpo de la niña este enterrado en ese lugar, los efectivos excavaron un pozo de dos metros de profundidad. El descampado en el que trabajan se encuentra a 200 metros del lugar donde fue vista por ultima vez Guadalupe, y ya había sido estudiado en otras ocasiones.

Los investigadores no tuvieron nuevas novedades luego de los rastrillajes hechos últimamente en el Dique Pasos de Las Carretas en Pringles.

“Tengo la corazonada de que sigue acá en San Luis. Todavía no se han rastrillado todos los barrios. Ojalá me la bajen de algún auto y me la dejen. Yo sigo pensando en encontrarla”, comentó la tía de Guadalupe en dialogo con TN.

La madre de Guadalupe descarta las pistas dadas en Mendoza y Santiago del Estero

El pasado viernes, un hombre trabajador de una estación de servicios ubicada en Las Heras expresó a las autoridades que una niña con similares características a Guadalupe Lucero había visitado el lugar y le había comentado que “era famosa”.

Ante esta situación, en una conferencia de prensa Yamila Cialone descartó la pista y comentó que “Ella no habría dicho nunca ´soy famosa´ porque su habla no es la mejor”. Y agregó que la niña no vocaliza correctamente debido a que no se esforzó en el jardín por las condiciones sanitarias dificultadas por el coronavirus.

Por otro lado, la mujer también descartó que su hija haya estado en una zapatería de Santiago del Estero. Los testimonios aclaraban que una nena parecida a Guadalupe había hablado de su hermano llamándolo como “Benjamín”, a lo que su madre comentó que ella no se refería a él de esa manera.