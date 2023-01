Tras la declaración de Máximo Thomsen, Fernando Burlando se mostró indignado: “Hundió a sus compañeros”

Avanza en Dolores, Buenos Aires, el juicio por el asesinato de Fernando Baéz Sosa, proceso que tiene sentados en el banquillo de los acusados al grupo de rugbiers que golpearon salvajemente a Fernando hasta provocarle la muerte.

En la jornada que se llevó adelante este lunes en los tribunales de dicha localidad bonaerense se dio un hecho inédito: uno de los imputados que más comprometido está, Máximo Thomsen, pidió hablar y realizó varias declaraciones.

Con la salvedad de que sólo iba a hablar de él y no de sus compañeros, Thomsen afirmó que no sabía a quién le había pegado ni cómo. Además, el acusado detalló que “En el momento estaba en shock”.

A partir de allí se sucedieron las palabras del rugbier, que sostuvo que “Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Escuché varias cosas sobre mí varios años. No me reconocía porque generaban tanto odio hacia mi persona, yo jamás en la vida tendría esa intención”.

“Es algo que nunca en la vida hubiese buscado. Jamás en la vida hubiese sido mi intención. Quería hoy en este lugar dar la realidad de lo que pasó eso día, esa noche”, agregó el joven claramente conmovido.

Las duras palabras de Fernando Burlando sobre las declaraciones de Máximo Thomsen

El abogado de la familia Báez Sosa, el doctor Fernando Burlando, realizó una publicación desde el interior de la sala tras las palabras de Máximo Thomsen.

El letrado posteó en Twitter: “Me queda la duda si los testigos pudiendo convertirse en héroes, optaron por la triste comodidad de no comprometerse ante los asesinos. Les recuerdo que el que queda bien con Dios y con el diablo, solo queda bien con el diablo. Lamentablemente hoy dejaron pasar una oportunidad”.

Luego, una vez que la audiencia terminó, Burlando salió a la vía pública para hablar con los periodistas y aseguró que “refleja la desorientación que tiene este grupo de asesinos, confrontando con todas las pruebas que tiene la causa. Thomsen dijo que vio que le pegaron a sus amigos, lo vio en su imaginación. Es una locura”.

Luego agregó que “Es cobardía absoluta, se ha hundido a él y ha hundido a sus compañeros. Mi primera pregunta a Thomsen fue ‘¿Por qué te cambiaste la ropa?’. Cuando sos un cobarde, es muy difícil que cambies y a Fernando lo mataron por la espalda”, sentenció el abogado.