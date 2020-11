Finalmente, la Fiscalía de Homicidios imputó al trabajador rural José Antonio Segundo (33) por haber herido gravemente a su pareja, de Marta Heredia (29) y por haber matado a su amigo, de Darío Rodríguez.

Concretamente, la imputación es tentativa de femicidio y homicidio simple, el primer delito por haber apuñalado a su mujer y el segundo por la muerte de Rodríguez.

El detonante de las agresiones habría sido el consumo de alcohol, en tanto que el móvil no estaría del todo claro. El agresor habría vuelto a su casa, en estado de ebriedad y habría encontrado a Marta y Darío en una situación que habría interpretado como comprometedora.

Por lo pronto, el acusado optó por no declarar a la hora de ser imputado y la mujer, hospitalizada y recuperándose de una grave herida en el cuello, todavía no ha dado su versión de los hechos o bien su declaración no ha trascendido. Si bien inicialmente la discusión que terminó violentamente fue reconstruida a través de lo aportaron los vecinos, la mecánica del hecho no estaría del todo clara, aunque el Ministerio Público Fiscal no hay dudas sobre la autoría.

Los hechos se desencadenaron el domingo a las 8 en una humilde vivienda de la manzana B del barrio El Encuentro de Perdriel. Ebrio, habría decidido atacar a la pareja, tras interpretar una situación de intimidad. Con un cuchillo atacó a su amigo, produciéndole heridas en la zona torácica y en el cuello. Luego o antes, hirió a su pareja en el cuello a la altura de la yugular.

Luego salió corriendo con su hija de tres años y fue detenido con la niña, quien se encontraba en buen estado de salud.