Su novia lo apuñaló a la salida de un boliche y terminó internado: “Ella era muy celosa”

Un joven terminó internado tras una violenta discusión con su pareja. Lucas Ortiz contó que su novia lo apuñaló a la salida de un boliche en Laferrere en Buenos Aires. En diálogo con Nosotros en la Mañana, Lucas dijo que la pelea había empezado en el interior de la disco.

“Nosotros salimos a bailar a un boliche y adentro me crucé con una conocida que me dio descuentos en bebidas. Ella se puso celosa por esa situación y empezó a decirme cosas”, explicó.

El joven contó que la mujer que le dio los descuentos es una prima lejana de él y que le había comentado que su novia le había dado varios codazos a lo largo de la noche.

“Cuando salimos del boliche empezamos a discutir y me dijo ‘si yo quiero ahora me voy con cualquiera’. Me enoje y me fui para el auto de un amigo”, manifestó Ortiz y dijo que la discusión siguió pero a bordo del auto.

“En determinado momento, el auto frena en un semáforo, ella se tira y sale corriendo”, detalló. “Su mejor amiga se bajó y logró convencerla para que regrese y a los pocos kilómetros vuelve a hacer lo mismo”, sostuvo.

Ya en este punto el joven se había cansado de la situación y no quería ir a buscarla. Sin embargo, volvieron juntos a la casa de Lucas donde él tiene un local de comidas.

La agresión fue registrada por las cámaras de seguridad del comercio. “En todo el video no hay un empujón de mi parte, yo intentaba calmar la situación”, aseguró.

En las imágenes se puede ver a la mujer fuera de control. En un momento se golpea a sí misma y después toma un cuchillo y apuñala a Ortiz en el pecho.

Aunque en un principio, Lucas pensó que se trataba de una herida menor después tuvo que ir al hospital donde quedó internado. Lo operaron de los intestinos y le pusieron 18 puntos.

Según informó Todo Noticias, la mujer fue detenida pero pese a ello, intentó comunicarse con la víctima en varias ocasiones.

“Hace muy poco nos conocemos, menos de un año, pero le ofrecí trabajo en mi casa de comidas y se empezó a quedar conmigo. Evidentemente no la conocía”, lamentó. “Sé que lo que más necesita es ayuda psiquiátrica, ella todo el tiempo era muy celosa”, cerró.