Sobreseyeron al director y a una docente de una escuela de Las Heras que habían sido acusados de abuso

El director y una maestra de la escuela primaria Juan Gregorio Las Heras quedaron detenidos en junio del año pasado, luego de que la mamá de un nene de 7 años, alumno de segundo grados en aquel momento, los denunciara por abuso sexual contra su hijo.

Pero este miércoles, la Justicia sobreseyó al director y a la docente de la escuela ubicada en la calle Rivadavia al 570, en Las Heras, frente a la plaza departamental. Según determinaron los magistrados, el hecho que se denunciaba no existió. Esto debido a que cuando se realizó la cámara Gesell se develó que la madre del menor y el menor padecen patologías mentales.

El caso, que había quedado en manos de la fiscal de Delitos contra la integridad sexual Virginia Rumbo, confirmaron fuentes judiciales, concluyó en que las autoridades de la primaria son entonces, inocentes.

“Tanto la madre como el niño padecían una enfermedad mental de base que hizo que la señora inventara los hechos denunciados y el niño repetía todo lo que decía la madre”, indicó la abogada de la docente sobreseída Agustina Maddiona en diálogo con Canal 9.

Sin embargo, las autoridades de la escuela habían advertido por la relación entre madre e hijo, por entender que el menor tenía comportamientos que les llamaban la atención y radicaron la denuncia, pero el organismo competente de la DGE no actuó como debería.

La docente Valeria Mopardo, que había sido acusada como cómplice, indicó: “Yo voy a la fiscalía a las 7 de la tarde del 29 de mayo y cuando estoy dando mi testimonio viene un ayudante fiscal y me dice que yo también quedo detenida porque a mí me nombra como entregadora. La verdad que tuve mucho temor, desde ese momento empecé a llorar hasta que llegué a mi casa, a los ocho días en los que estuve en un calabozo, me llamaban la violina”.

Y agregó: “No podía creer que me pintaran los dedos, que me sacaran fotos con los numeritos como en las películas, que mis hijos y mi pareja me vieran esposada, fue una película de terror”.

“Fue por momentos muy doloroso, después las personas que estaban ahí me ayudaron, me tranquilizaron, porque creyeron en mi inocencia. SI bien estaba encerrada, dormía en el piso con una frazada ocho días sin bañarme, mi familia me llevaba la comida, no los podía ver o los veía dos minutitos, fue muy duro. La verdad que me llenó por momentos de mucha ira”, cerró en su doloroso relato.

Valeria lleva 20 años como maestra enseñando a niñas y niños en la escuela en la escuela Juan Gregorio Las Heras y es la primera vez que le ocurre un caso de este estilo.

“Acá una madre hizo una denuncia grave y a los 10 minutos estábamos presos como delincuentes, y resultó gracias a Dios y a la Justicia ser una falsa acusación, pero y todo lo que vivimos, Luis estuvo más tiempo y él sí fue al penal”, concluyó la docente sobreseída.

La denuncia

El año pasado, cuando la mamá del menor presuntamente abusado realizó la denuncia relató una terrorífica secuencia: el director investigado habría abusado del menor tras encerrarlo en su oficina.

Antes del supuesto abuso, el alumno había sido retirado del aula y llevado hasta la dirección por la maestra, es decir por Valeria, quien durante este tiempo fue investigada como supuesta “facilitadora” de la vejación denunciada.

La inesperada acusación causó un lógico shock entre los padres y el resto de los docentes que dan clases en la misma institución. “Los alumnos volvieron a tener clases virtuales lunes y martes para una reorganización interna y hoy se retomó el cronograma de clases presenciales”, habían asegurado desde la DGE durante la denuncia el año pasado.