“Siempre te voy a llevar presente, pibe chorro”: así despiden en las redes al ladrón de 17 años abatido por el panadero

En las redes sociales, amigos del ladrón de 17 años, que fue abatido por un panadero en la localidad bonaerense de Rafael Castillo , lo despidieron con diferentes posteos y lamentos por lo ocurrido el fin de semana.

“Todavía no caigo si hace un par de horas estábamos juntos. Me estabas diciendo que hoy se pincha y ahora me tengo que enterar esto. Vos hermano siempre venías con tu mirada de pillo y tu visera. Siempre te voy a llevar presente. Nos estaremos viendo, pibe chorro. Toda tu familia no lo puede creer. Fuerza”, publicó un amigo del fallecido en Facebook.

Despedida en redes al delincuente abatido por el panadero en Buenos Aires - Gentileza

Además, lo recordó en Instagram con otro texto: “Te recordaremos por la imagen que dejaste. Pibe chorro y un amigo impresionante”.

Esta mañana, Vanesa, la esposa del panadero, habló con la prensa y destacó los momentos de terror que viven en su familia por las amenazas. Contó que a través de Facebook le dijeron que “van a venir a reventar la casa” y que se “la van a prender fuego”, además de “linchar” al marido.

El hecho ocurrió este sábado en Yanzi y Pita, al sudoeste del conurbano bonaerense, donde un panadero se disponía a abordar su camioneta Volkswagen Amarok. En ese momento, el comerciante fue interceptado por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en un Chevrolet.

De acuerdo a los testigos, el panadero fue abordado por dos de los asaltantes que lo amenazaron con armas, ante lo cual, se resistió y se trenzó en lucha con uno de ellos.

En medio del forcejeo, el comerciante le arrebató al delincuente su arma y efectuó varios disparos que impactaron en el segundo cómplice, de 17 años, quien cayó muerto junto a la camioneta.

Una vez desarmado, el asaltante que se había trenzado en lucha con el panadero fue reducido a golpes por vecinos del lugar, varios de ellos comerciantes de locales ubicados en la misma cuadra.

El detenido y el joven fallecido son menores de edad. Se secuestró un revólver calibre 32, con el que el panadero se defendió del asalto.