“Sentí temor por mi integridad física”, la confesión del intendente de Capital

De a poco va dejando de lado la bronca y el enojo por las pérdidas materiales y da cuenta de lo importante de haber salido ileso . A dos días de haber sufrido un asalto armado , el intendente de Capital Ulpiano Suárez dialogó con Los Andes y, además de contar el hecho, explicó las sensaciones y aprendizajes que le dejó lo sucedido. Se refirió también al delito en Ciudad.

“Pasadas las 15 del sábado salí a andar en bicicleta y tomé otro recorrido porque en el Parque Deportivo de Montaña (ubicado en las inmediaciones del Cerro de la Gloria) había un evento. Me fui por calle Boulogne Sur Mer, después el Challao y de ahí para la zona de Papagayos. Pasando un cerro, se me cruzaron tres varones con rostro cubierto y todos con cuchillos”, arrancó contando el jefe comunal.

“No me resistí en ningún momento y levanté las manos para que ellos me sacaran el celular que llevaba atrás; quería evitar cualquier maniobra y que no creyeran que me estaba defendiendo: Todo el tiempo me decían que no los mirara, y cuando me sacaron todo me pidieron que me diera vuelta y que corriera hacia el norte”, agregó.

El atraco se concretó a la altura del barrio 14 de noviembre y los malvivientes escaparon con la bicicleta mountain bike de la víctima, el casco que usaba, su remera, un reloj y el teléfono.

“Sinceramente, sentí temor por mi integridad física. Me di cuenta de que estaban preparados para asaltar por cómo me rodearon y cómo iban sacándome las cosas; agradezco haber mantenido la calma en ese momento. Esto hace que yo comprenda a todas las personas que son víctimas de la inseguridad y me pueda poner en su lugar”, remarcó Suárez.

-Se sintió un ciudadano más...

-Nunca fui ajeno al tema, pero es la primera vez que me pasa y ahora lo entiendo mucho más. Esto me deja un aprendizaje, como por ejemplo no andar sólo en determinados lugares, y va a hacer que asuma un compromiso aún mayor para combatir la delincuencia.

Buscando ampliar la seguridad

El piedemonte, tan pintoresco y atractivo para la práctica de deportes, aunque amplio y con muchos lugares de soledad, es uno de los objetivos de la Ciudad de Mendoza para potenciar y explotar económicamente. Claro que para eso hay que brindar medidas y dar protección.

“En todo ese lugar venimos trabajando en seguridad. En el Parque Deportivo de Montaña tenemos preventores todos los días 8 a 20 y queremos extender esto al circuito de Papagayos, al Dique Frías y al Divisadero Largo. Obviamente, hay que ser estratégicos con los recursos disponibles”, aseguró el intendente.

“Esta temática es una de nuestras prioridades y el 12 % del presupuesto se lo dedicamos a políticas para combatir el delito, que sabemos que es una de las grandes preocupaciones de la gente. Para eso destinamos preventores, policías, cámaras, alarmas comunitarias y desde hace un tiempo implementamos el programa Ojos en Alerta con la participación de los vecinos”:

Con estas herramientas utilizadas y aplicadas a sectores muy populosos, la máxima autoridad de Capital considera que están en los índices normales de la delincuencia.

“El año pasado bajamos los registros porque había menos gente circulando por la cuarentena; disminuyeron los hurtos y asaltos, pero por otro lado subió el robo de motos por la proliferación de deliverys. Con las aperturas empezaron a crecer los números y son tiempos normales; no podría decir que una zona o un barrio es más inseguro que otro, porque cada lugar tiene su dinámica y sus situaciones “, sostuvo Suárez.

-Puntualmente en estos casos, la extensión del piedemonte hace que sea difícil de custodiar por completo

-Sí, pero apostamos a cuidar este lugar porque creemos que allí, además del deporte, podemos acaparar turismo y generar un impacto económico.

“La inseguridad es un fenómeno multicausal y no sólo se combate con control. También hay que promover inclusión, capacitación y oportunidades. Los más chicos tienen que estar en las escuelas o haciendo deportes para estar contenidos, y sabiendo que el camino es el estudio y el trabajo y no la opción delinquir”, remarcó.

“Después hay que trabajar con información, con recursos y con la asistencia de la Policía y la Justicia. También los vecinos pueden comprometerse con Ojos en Alerta y participar con denuncias y sus aportes. Esta herramienta nos está permitiendo dar respuestas en 7 minutos ante un hecho conflictivo”, cerró el intendente.

Sin detenidos

Luego del robo, Ulpiano Suárez fue asistido por un vehículo que circulaba por Papagayos y sus ocupantes lo trasladaron hasta la comisaría del barrio La Favorita para realizar la denuncia, que luego la víctima amplió en la Oficina Fiscal 2.

La causa hasta anoche se mantenía sin detenidos ni sospechosos identificados, como así tampoco se ha logrado dar con alguno de los elementos que le sustrajeron.

El expediente lo instruye la Fiscalía de Robos y Hurtos y las primeras medidas apuntaron a localizar el celular, aunque con resultados negativos. El aparato se mantiene apagado desde la tarde del sábado.

Pesquisas de Investigaciones trabajan algunos datos y se espera por testigos que puedan haber visto al menos la fuga de los delincuentes.

“Tenían la cara tapada como con pañuelos”, dijo el jefe comunal en cuanto a la dificultad de reconocer a los autores.