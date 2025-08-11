11 de agosto de 2025 - 11:08

Se les cayó el techo de su casa y salvaron su vida de milagro

En Guaymallén, una familia sufrió importantes daños en el techo de su casa tras el colapso.

Derrumbe de techo en una casa de Guaymallén

Foto:

Gentileza X @MATIPASCUALETTI
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un derrumbe en el techo de una casa de Guaymallén generó gran susto en la mañana de este lunes, aunque afortunadamente no hubo personas heridas.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en calle Murialdo al 1.300, en Villa Nueva. La viga central cedió y provocó la caída de parte de la estructura. En ese momento, uno de los dueños se encontraba en el interior y logró salir ileso.

Personal de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar para retirar a las mascotas que estaban dentro de la vivienda y evitar así riesgos mayores.

Si bien no se registraron lesionados, los daños materiales fueron importantes. Las autoridades investigan las causas del colapso.

