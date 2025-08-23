23 de agosto de 2025 - 16:06

Se incendió una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz

El siniestro se desató esta tarde y trabajan bomberos para extinguir las llamas.

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Después de 12 horas de trabajo, lograron contener el incendio de campo en Las Catitas (Gentileza para Los Andes)

Tras 12 horas de trabajo, lograron contener el incendio de campo en Santa Rosa

Por Enrique Pfaab
Incendio forestal fuera de control en Las Catitas, Santa Rosa. (Gentileza Enzo González)

Intentan controlar un feroz incendio rural en Santa Rosa

Por Enrique Pfaab

Según los primeros informes del Ministerio de Seguridad y Justicia, el siniestro fue denunciado cerca de las 15.30, señalando el lugar: un edificio que se levanta en la esquina de Monteagudo y Antonio Tomba.

Hasta ese lugar llegaron bomberos voluntarios de Godoy Cruz y también efectivos del Cuartel Central de Bomberos de Mendoza, que comenzaron a trabajar en conjunto para controlar la situación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Incendio de varias cabañas en Maipú

Se prendieron fuego varias cabañas y quinchos en Maipú: daños totales

Por Redacción Policiales
Un hombre fue detenido en Sevilla tras prender fuego a un bar luego de que le negaran mayonesa para su bocadillo.

Prendió fuego a un bar porque no le pusieron mayonesa a su sandwich

Por Redacción Mundo
Bomberos, Las Heras. (archivo)

Se incendió un campo en Las Heras: solicitaron apoyo hídrico

Por Redacción Policiales
detuvieron a dos sospechosos en plena entradera en ciudad tras una llamada al 911

Detuvieron a dos sospechosos en plena entradera en Ciudad tras una llamada al 911

Por Redacción Policiales