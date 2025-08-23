Se incendió una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz

El siniestro se desató esta tarde y trabajan bomberos para extinguir las llamas.

Un incendio se inició esta tarde en una fábrica de policarbonato ubicada en Godoy Cruz, cerca de la cancha de Godoy Cruz Antonio Tomba.

Según los primeros informes del Ministerio de Seguridad y Justicia, el siniestro fue denunciado cerca de las 15.30, señalando el lugar: un edificio que se levanta en la esquina de Monteagudo y Antonio Tomba.