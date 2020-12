Se entregó el conductor que atropelló y mató a un nene de 5 años en el barrio de Flores

Se entregó el dueño del auto Golf Blanco que embistió al nene de cuatro años y a su mamá, el jueves pasado a las 23.02, en el barrio de Flores. El niño murió minutos después y la mujer aún sigue internada. Rubén Ariel Papadopulos (44), imputado por el hecho, se presentó en la tarde de este sábado en la Comisaría Vecinal 7-A junto a su abogado. Según Clarín, no tiene licencia y fue inhabilitado para conducir durante un año.

El choque ocurrió cuando la mujer y su hijo cruzaban la avenida San Pedrito, a la altura de Directorio. El conductor los atropelló tras pasar con semáforo en rojo y sin bajar la velocidad de su Volkswagen Golf GTI blanco, auto que tenía desde hace menos de un mes, según fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación. No obstante esto, Papadopulos los abandonó en el lugar del incidente sin asistir a Débora ni a su pequeño hijo.

Flores: instante antes de la embestida del auto a la mamá y su hijito.

Una ambulancia del SAME trasladó a las víctimas al Hospital Piñero, pero el nene murió en el camino, mientras que la mujer, que sufrió politraumatismos y fracturas varias, quedó internada. En la tarde del sábado se mantenía estable y era asistida por psicólogos.

Papadopulos no tiene buenos antecedentes. Según el Ministerio de Transporte de la Nación, carece de licencia de conducir. A su vez, desde septiembre de 2019 hasta septiembre de este año estuvo inhabilitado para manejar. Y tiene multas por $ 75.330, todas por no respetar los límites de velocidad, excepto una por no usar luces. En 2010, había sido citado a declarar en una causa por falsificación de documentos.

El hombre que atropelló a un nene y a su mamá y huyó, se entregó anoche.

Papadopulos se presentó este sábado en la comisaría Vecinal 7-A de Flores, después de estar prófugo e intensamente buscad. En el hecho interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 62, a cargo de la doctora Guichandut, en una causa caratulada como “homicidio”.