Salió del coma la chica de 18 años que fue atacada a golpes por su novio

La joven de 18 años, que había quedado en estado crítico luego de que su novio la atacara a golpes, salió del coma después de cuatro días de internación en el hospital San Roque de Córdoba .

“Empezó a despertar de a poquito de esa sedación. Abre los ojos, busca mi voz, mueve la cabeza de un lado a otro, me registra cuando le digo que me apriete la mano y me responde con los ojos”, contó a El Doce la mamá de la víctima.

Mariela Mirasola también contó que le había llevado música a su hija y que ella le había dado un apretón de manos. “Su cuadro clínico es estable, la evolución ha sido pequeña, pero para nosotros como padres es un cambio inmenso, estamos muy esperanzados”, afirmó Mariela.

Violento ataque

Milagros y su novio Mauricio (23) llevaban una relación de tres años y desde noviembre pasado convivían en una vivienda de La Cumbre. El domingo pasado, tras una discusión que habría empezado en un bar y posteriormente se trasladó a la vivienda, el joven le pegó con una pala en la cabeza y la dejó moribunda.

Si bien los padres de la víctima nunca notaron indicios de violencia de género en la relación, el agresor tenía tres denuncias previas de parejas anteriores.

El joven quedó detenido luego de que su propio padre lo entregara en la comisaría. La fiscalías lo imputó por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género , en grado de tentativa.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.