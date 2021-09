Salió a comer con amigas, le robaron el celular y las tarjetas y le vaciaron su cuenta a través de MercadoPago

Una salida con amigos o familiares debería ser un momento de distensión y una ocasión más que oportuna para sacarse de encima el estrés por el home office, por la pandemia, por al crisis y por tantas otras circunstancias que afectan la vida social de miles de argentinos. Sin embargo, a veces puede transformarse en un amargo momento.

Esto último es lo que le ocurrió a una mujer que se dispuso a comer en ‘Pez Globo’, un restaurante ubicado en Belgrano y Agustín Álvarez de la ciudad de Mendoza. La joven había acudido a dicho comercio con dos amigas y se dispusieron a consumir en el lugar, por eso se sentaron en una de las mesas dispuestas en el interior del negocio.

A los minutos de que se sentaron, otras dos mujeres entraron al local haciéndose pasar por clientas y se acomodaron en la mesa que estaba al lado de la del grupo de amigas. Ambas sospechosas pidieron una cerveza y permanecieron en el local cerca de diez minutos, mientras estudiaban los movimientos de las tres chicas que tenían enfrente.

Tras un descuido de las amigas, una de las sospechosas extendió su mano y robó una cartera perteneciente a esas comensales, quienes no se percataron del rápido movimiento de la delincuente. Tras el hurto, las dos mecheras permanecieron un par de minutos más en el lugar y luego se retiraron sin levantar sospechas hasta que la víctima fue a buscar el celular dentro de su bolsito y se dio cuenta que ya no estaban.

Rápidamente revisaron las cámaras de seguridad del comercio y detectaron la maniobra del robo. Acto seguido, la víctima procedió a bloquear todas sus tarjetas de crédito y teléfono mientras desde el restaurante contactaron a la policía.

Al arribar los uniformados al local, tomaron conocimiento de lo ocurrido y le solicitaron que hiciera la denuncia web. Sin embargo, lo peor no había pasado: “Hoy en la mañana fui a revisar mi home banking y me encontré con que habían hecho dos movimientos desde Mercado Pago por sumas de dinero importantes”, relató a Los Andes la víctima.

Se trataba de sus ahorros, que desaparecieron en pocos segundos tras el robo de sus pertenencias. “No entiendo cómo hicieron el movimiento de plata. Ahora estoy haciendo los reclamos en Mercado Libre y no puedo lograr que no me cobren esas sumas de dinero”, apuntó.

La mujer explicó que aún espera que la llamen de la fiscalía a declarar y por estos momentos trata de dar con algún responsable de la plataforma de ecommerce que le dé una respuesta sobre el dinero que le falta de su cuenta tras el robo.