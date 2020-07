Rodolfo Barili y sus hijos se salvaron de milagro tras un violento ataque

El reconocido periodista de Telefe Rodolfo Barili fue víctima de un hecho de inseguridad junto a sus hijos, cuando circulaba en su auto por la autopista Buenos Aires – La Plata y le arrojaron una piedra que terminó impactando en el capot del rodado y luego dio contra el parabirsas.

“Hoy junto a mis hijos, vivimos un momento de esos que no le deseo a nadie”, expresó el comunicador a través de su cuenta en Instagram. “El auto se bancó el impacto que, gracias a Dios, amortiguó y abolló el capot antes de astillar el parabrisas del lado del menor de mis hijos”, comentó.

El impacto del objeto ocurrió a la altura de Bernal y el periodista tuvo que seguir con su vehículo dañado hasta el control policial más cercano.

“Fue a metros del incidente, donde un policía que se encontraba dentro del lugar refugiado del frío me pidió que hiciera la denuncia en el control del peaje de Hudson. Allí esperamos un rato hasta que me dijeron que por la cuarentena no hay quién tome denuncias. Ni policía ni personal de la autopista”, explicó Barili.

Al no poder encontrar ayuda ante la agresión sufrida, Barili tuvo que contener la bronca: “Agradezco que nada pasó. Que los tres estamos bien. La chapa se arregla y el vidrio se cambia. Pero la sensación de indefensión es difícil de borrar”, concluyó.