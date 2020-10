Robaron el cadáver de un familiar de la morgue, lo lavaron y lo velaron en la casa porque aseguran que no tenía Covid-19

Una familia salteña robó el cadáver de un hombre de la morgue local para velarlo y enterrarlo. Las personas aseguraron que no tenía Covid-19 por lo que decidieron tomar cartas en el asunto.

Ocurrió en la ciudad de Tartagal. Cansados de esperar que las autoridades les entregaran el cuerpo, el grupo entró al edificio y se llevó a Ramón Inocencio Juárez (69), quien había fallecido el sábado de la semana pasada de un supuesto infarto.

Según informó Infobae, tomaron la decisión después de que les comunicaran que el cuerpo iba a ser cremado por el protocolo por la pandemia de coronavirus.

“La asistente social nos vino a explicar que no nos daban el cuerpo porque mi papá tenía Covid-19, y eso no es verdad porque él tenía una arritmia. Mi papá murió por un infarto porque hace años que tiene problemas del corazón. Pero para el hospital todo es Covid-19. Si mi papá hubiese tenido eso, al menos uno de esta familia estaría contagiado, pero nadie tiene coronavirus. Decir que todos mueren por coronavirus es un fraude, alguien gana plata con cada muerto que certifican con Covid-19, pero eso no lo van a poder hacer con mi papá porque es una mentira”, señaló una de las hijas.

Luego de que los médicos del hospital Juan Domingo Perón constataron el deceso le comunicaran a la familia que Ramón, además del infarto que lo llevó a la muerte, padecía de coronavirus aunque era asintomático. Debido a esto les dijeron que no podían entregarles el cuerpo ya que debían cremarlo.

Sin embargo, los Juárez no aceptaron estas condiciones y con la ayuda de amigos estacionaron una camioneta blanca en la puerta de la morgue local, entraron y buscaron el cadáver del hombre.

Antes de que llegara la Policía subieron el cuerpo envuelto en una bolsa mortuoria y se fueron hasta la casa del difunto. “Cuando lo entramos rompimos la bolsa, lo bañamos como debe ser, lo cambiamos y lo dejamos como un príncipe y ahora lo tenemos en una camilla en mi casa”, dijo su hija Daniela al portal La Cruda NN de Tartagal.

Según contaron desde el entorno de la víctima, tras velarlo lo enterraron con sus propias manos, aunque no especificaron el lugar donde lo hicieron. Por otra parte, las justicia empezó una investigación y por el hecho hay al menos dos imputados.