Revelaron el último mensaje de Cecilia Strzyzowski antes de su desaparición: “Quería despedirme”

Cecilia Strzyzowski fue reportada desaparecida por su familia el pasado 2 de junio. A 10 días de la denuncia, su hermana Ángela reveló cómo fue la última conversación que mantuvo con la joven de 28 años. Asimismo, brindó detalles sobre su relación con César Sena, el hombre de 19 años detenido por posible femicidio junto a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

El caso de Cecilia generó gran conmoción en la ciudad chaqueña de Resistencia. La joven, que tenía planeado emprender un viaje de índole laboral a Tierra del Fuego, fue vista por última vez la mañana del viernes ingresando a la vivienda de sus suegros. El momento fue captado por una cámara de seguridad del establecimiento cerca de las 9:15. Desde aquél momento, su celular figura como apagado.

Ángela Strzyzowski, hermana de la joven desaparecida, brindó una entrevista al medio TN y reveló cómo fue la última conversación que mantuvo con Cecilia por medio de redes sociales. “Hablamos por mensajes porque no soy de llamar. Ella me preguntó si yo estaba despierta, y le dije que sí”, comenzó.

“Era tarde, por eso no puedo precisar si fue durante las últimas horas del jueves o las primeras del viernes previo a que no se supiera más nada de ella. Y me dice: ‘me estoy yendo para Ushuaia y quería despedirme, mirá si el avión se cae”, reveló Angela.

Última imágen de Cecilia Strzyzowski captada con una cámara de seguridad localizada en la residencia de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Foto: gentileza Diario Norte

Ante su temor, la joven intentó aliviarla comentándole que “tenía más posibilidades de accidentarse en un auto que en un avión”. “Yo no pensé que esa iba a ser nuestra última charla. No le di mucha bola, me pareció una exagerada”, agregó.

Respecto del viaje que emprendería con Sena por diferentes puntos de Resistencia hasta, finalmente, partir en solitario hacia la provincia patagónica, su hermana indicó: “Debe haber estado contenta porque iba a viajar por primera vez en avión o porque le hacía ilusión irse de viaje, quizás porque se iban a alejar de la suegra”.

En tanto, Ángela mencionó que la relación entre Cecilia y Acuña era complicada. “Cecilia tenía muy mala relación con Marcela Acuña porque competían por la atención de César. Ella quería sacarlo del movimiento donde militaba, no le gustaba el ambiente. Ella quería que estudie y que no estuviera tan relacionado con eso”, reveló a Nuestra Tarde.

Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena, la familia investigada por la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Foto: Gentileza / Redes

Además, indicó que, en un principio, la relación que su hermana mantenía con el joven de 19 años era “tóxica y posesiva”. “No había peleas físicas ni insultos. Él la dejaba plantada y ella se enojaba, pero después se arreglaban. Luego nos enteramos de que él había sido violento con ella, pero no lo sabíamos”, reveló.

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez entre el jueves 1 y el viernes 2 de junio. El caso por su desaparición y posible femicidio se encuentra a cargo de la fiscalía Especial en Violencia de Género 4 de Resistencia, comandada por el fiscal Jorge Cáceres Olivera, para quien hay 9 personas implicadas. Entre los detenidos se encuentra el esposo de Cecilia, César Sena y sus suegros, líderes piqueteros y aliados del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

