Recuperaron una costosa perrita que había sido robada a su familia en Tupungato

El desesperado pedido en Facebook de una mujer en Tupungato y la posterior acción de la Policía llevaron el alivio tan esperado a una familia. Es que, semanas atrás, ladrones habían ingresado a su casa y robado su mascota. El pedido se viralizó en el Valle de Uco y la calma llegó esta tarde, cuando los efectivos recuperaron un cachorro raza dogo de Burdeos y algunos elementos que habían sido robados de la misma vivienda.

“Hoy al mediodía se metieron en mi casa y me robaron un tele, una garrafa, un horno eléctrico y una perrita dogo de Burdeos”, publicó en Facebook una mujer el pasado 19 de septiembre. En el posteo sumaba la foto de la perrita y agregaba: “En ese momento estaba mi hijo de 10 años en la casa, quien sintió ruidos y se metió debajo de la cama. Doy gracias a Dios que no lo vieron o escuchado porque no sé qué le pudo haber pasado”.

Tras haber realizado la denuncia, y luego de que el pedido de aparición de la cachorra se replicara en las redes sociales en el Valle de Uco, efectivos de la Unidad Investigativa de Tupungato con apoyo de sus pares de la Unidad Especial de Patrullaje, realizaron esta tarde un allanamiento en arroyo Las Jarillas, en la zona de Gualtallary.

Se trata de un área en la que las casas están edificadas al pie de los cerros. Por eso, al notar la llegada de dos móviles policiales, el sospechoso escapó antes de que los uniformados llegaran y se perdió entre las formaciones rocosas.

En el interior de la vivienda allanada los sabuesos encontraron a la perrita de color marrón y ojos claros, una garrafa de 10 kilos de color blanco y un horno eléctrico marca Nex de color negro, que habían sido sustraídos. Además, incautaron frascos con cogollos de marihuana.

Según confiaron fuentes policiales, seguirán buscando al sospechoso, quien vive solo en el lugar y está claramente identificado.