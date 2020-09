Qué se sabe del principal sospechoso del femicidio de Ludmila Pretti, que aún está prófugo

Cristina Adrián Jerez, de 19 años, es el principal sospechoso del femicidio de Ludmila Pretti y por estas horas continúa prófugo de la justicia.

El joven, señalado como autor del asesinato de la adolescente de 14 años, se fugó de la puerta de la comisaría 6 de Moreno. Dijo que iba a buscar el DNI.

Jerez es inquilino de la casa ubicada en la calle Diario La Nación al 4000, del barrio Villa Escobar, donde fue hallado el cuerpo de la menor.

“Se fueron todos y la nena quedó sola con él. Hay vecinos que dijeron que este tipo estaba acostumbrado a amenazar pibas”, señaló el padre de Ludmila en diálogo con el portal de noticias local Semanario Actualidad.

Durante el fin de semana, el joven estuvo compartiendo en sus redes imágenes de bebidas alcohólicas. Allí solía publicar selfies con un número de teléfono solo “para las chicas”.

Según Infobae, una fuente cercana a la investigación detalló que tras haber huido Jerez posteó otra fotografía desde la casa de su hermana en Laferrere, pero cuando las autoridades llegaron al lugar ya se había ido.

En la puerta de la comisaría

Leandro Pretti contó que Jerez se escapó luego de haber estado con él en la puerta de la comisaría. “El que se fugó, estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir”, afirmó.

“Es un desgraciado, un sinvergüenza, un violín hijo de puta. Yo ya perdí a mi hija, no me importa más nada. Si yo tengo la posibilidad de engancharlos, desde el primero hasta el último, los quiero matar a todos”, dijo el hombre, angustiado.

“No lo puedo asumir todavía, quiero que esto avance, quiero que se mueva la justicia”, pidió el padre de Ludmila.