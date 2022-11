Protesta en Tribunales Federales: familiares de presos de Cacheuta dicen que “llevan cinco días sin agua”

Familiares de los internos de la Cárcel Federal de Cacheuta se reunieron hoy en la puerta de los Tribunales Federales para protestar porque desde el domingo el servicio de agua no se realiza normalmente.

“Llevan cinco días sin agua y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de la situación”, indicaron alguna de las mujeres reunidas que mostraron una pancarta pidiendo que se les otorgue la prisión domiciliaria.

“En uno de los pabellones que hay 60 personas y no se cumple lo que dijo un Juez: que nos entreguen un bidón por celda”, explicó un interno consultado

“Hoy largaron el agua a las 7 y 7.30 la cortaron pero la gente estaba en las celdas a esa hora. En el recreo de las Recreación a las 8 abrieron unos 25 minutos”, afirmaron.

Es por esta situación que un grupo de familiares de reclusos federales –sobre todo mujeres y niños- se congregó hoy en las escalinatas de los Tribunales Federales solicitando una solución.

Los familiares de reclusos solicitan que se les otorgue la domiciliaria.

El Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, ubicado en Cacheuta, inaugurado en noviembre de 2018 alberga a unos 800 internos agrupados en 14 pabellones, dos de los cuales son ocupados por mujeres.

“El domingo a la noche se cortón el servicio. Pero el problema venia de antes. En los últimos 15 días se había racionado: teníamos agua de 9 a 12 y de 17 a 19″, explicó un interno el martes pasado.

El recluso indicó que por ejemplo en el pabellón 5 A, les dieron 40 litros para 64 personas. “La situación es inhumana. Hoy vino un jefe de turno a decir que cada interno vaya pidiendo la domiciliaria y que esto no se va a solucionar hasta enero”, afirmó.

Según explicó otro entrevistado, el problema sería el siguiente: el agua que se usa en el complejo federal es de dos pozos, que se habrían secado. “El problema es que no hicieron una cisterna de emergencia. La napa de agua baja en el día y sube de noche, porque a esa hora no se usa. Con una cisterna de emergencias se hubiera solucionado pero no se invirtió en eso”.

La falta de agua ha genera que las personas privadas de libertad no se puedan higienizar. “Los baños son un asco. Las visitas tienen que tener agua pero la gente que no tiene visitas, no tiene agua. Las clases se cortaron”.

“Esto es algo inhumano. Si protestamos nos perjudicamos. Hay gente mayor, gente con problemas de salud. Queremos que se sepa la situación que estamos viviendo. No estamos bien. Vamos a pedir las domiciliarias. En contexto de encierro se puede generar un motín por las necesidades que pasamos. Ahora hay que presentar un escrito para que las familias nos traigan agua”, afirmaron.

Cabe destacar que el complejo no se abastece con agua de Aysam o Aguas de Luján de Cuyo, sino que cuenta con un sistema de bombas para sacar agua de pozo.