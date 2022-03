Pedirán que los seis detenidos por la violación grupal en Palermo sean excarcelados

Dos abogados que se presentaron en el expediente como defensores de los seis detenidos por la violación grupal en el barrio porteño de Palermo, el lunes último, adelantaron que prevén solicitar en los próximos días la excarcelación de los acusados, ya que consideran que “ninguno tiene antecedentes y no existen riesgos de entorpecimiento” en la investigación.

En tanto, las reacciones de distintos sectores por el caso continuaron. La panadera y su marido que auxiliaron a la víctima denunciaron que fueron amenazados por allegados de los detenidos y más de 35 mil personas firmaron en apenas tres días un petitorio lanzado a través de la plataforma Change.org (Change.org/ViolacionEnGrupo) en la que se exige que caiga “todo el peso de la ley para los seis violadores” de la joven de 20 años.

“No me quiero ni imaginar por lo que tuvo que pasar la víctima, no me quiero ni imaginar lo que puede llegar a costar recuperarse de algo así, por eso, armé esta petición para pedir JUSTICIA, que se juzgue con todo el peso de la ley a estos violadores”, dice el petitorio que lanzó Sofía, una porteña de 28 años.

Por otro lado, los abogados Jorge Alfonso y Silvina Fernández Rosarno se presentaron ante el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21, a cargo de Marcos Fernández, para ejercer la defensa de los seis jóvenes que permanecen detenidos por el delito de “abuso sexual agravado”.

“El lunes estaremos haciendo una presentación de alguna medida cautelar liberatoria en virtud de que ninguno de ellos tiene antecedentes, tienen arraigo, trabajan, pueden cumplir las reglas de conducta que le imponga el tribunal y no hay méritos para entorpecer la investigación o burlar la justicia”, dijo a Télam el letrado.

Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24) permanecían hoy detenidos en distintas comisarías porteñas, en celdas individuales, para evitar contacto con otros presos que pudieran intentar agredirlos.

Los seis imputados se negaron el miércoles último a declarar ante el juez Fernández y el fiscal Eduardo Rosende, tras lo cual volvieron a sus celdas.

“Se están quebrando las garantías constitucionales”, dijo esta tarde en el canal América TV el abogado Alfonso, quien agregó que tienen que “evaluar las evidencias y pruebas que constan en el expediente” para luego elaborar el pedido de excarcelación “de los seis” imputados.

Por su parte, la abogada Fernández Rosarno afirmó que hablaron “con cada uno los jóvenes de manera individual, cada uno hizo un relato de los hechos y fueron coincidentes”.

Antes de las indagatorias realizadas ayer, la víctima del hecho declaró formalmente en la causa y pudo realizar un relato sobre los hechos, a pesar de que aún permanece “muy afectada”, según confiaron fuentes judiciales a Télam.

La declaración de la joven de 20 años se realizó ante el juez Fernández y estuvo acompañada por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic).

El hecho

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, en la calle Serrano al 1300, en Palermo Soho, cuando cuatro jóvenes se hallaban con la víctima en un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda.

Según los vecinos, fuera del auto había dos jóvenes actuando como “campana” cantando y tocando la guitarra, mientras que dentro del vehículo los otros cuatro estaban abusando sexualmente de la joven de 20 años.

Una pareja dueña de una panadería de la cuadra observó que dentro del auto estaban abusando de una chica y de inmediato llamó a la línea de emergencia 911, mientras vecinos también salieron a enfrentar a los abusadores y rescatar a la joven.

“Cuatro jóvenes estaban con los pantalones bajos, empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron a un vecino que con un teléfono celular quiso registrar lo que estaba pasando, para que exista una prueba de lo que habíamos visto. A ese vecino lo dejaron ensangrentado, tirado en el piso”, contó Natalia, de dicha panadería, y agregó: “Todos abusaron de ella, eran como animales.”

Al arribar los móviles de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad, los efectivos detuvieron de inmediato a los seis sospechosos, quienes no tenían antecedentes penales y fueron llevados detenidos a distintas dependencias de la fuerza.