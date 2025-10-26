26 de octubre de 2025 - 11:32

Pánico en una YPF de Luján tras el incendio de un camión: el chofer brasileño terminó herido

El camionero intentó sofocar las llamas con un extintor, pero la cubierta explotó y lo golpeó en la cara. Bomberos explicaron cómo se originó el incendio.

El incendio ocurrió en la YPF ubicada sobre Ruta 40, en Agrelo, Luján de Cuyo.

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión que transportaba harina de pescado se incendió este domingo por la mañana en una estación de servicio de Luján de Cuyo, y su conductor, un brasileño de 37 años, resultó con heridas leves en el rostro.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.20 en la YPF ubicada sobre Ruta 40, en Agrelo.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro comenzó cuando el chofer del camión notó que salía humo del lateral del vehículo, a la altura de una de las ruedas. Al intentar apagar las llamas con un extintor, la cubierta explotó y lo golpeó en el rostro.

Bomberos y personal policial de Luján llegaron al lugar y lograron controlar el fuego, que afectó la lona que cubría la carga, las cuatro ruedas del lateral derecho y parte del techo.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al conductor, quien fue diagnosticado con una trauma ocular leve en el ojo izquierdo y trasladado al hospital Central.

La primera constancia de los Bomberos indicó que el incendio se habría originado por un sobrecalentamiento en el sistema de frenos.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

