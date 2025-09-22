Otro adolescente entró con un arma a una escuela en Guaymallén

La Policía intervino y evitó que el caso escalara. Investigan si era una réplica o de aire comprimido. Ocurrió dos semanas después del hecho ocurrido en La Paz.

La mañana de este lunes volvió a preocupar en torno a la seguridad escolar en Mendoza, debido a un alumno de 15 años que ingresó con un arma a la escuela secundaria 4-121 Técnicos Mendocinos, en Guaymallén.

Según informaron en Radio Aconcagua, las chicas avisaron a las autoridades de la escuela, ubicada en Estrada y Cangallo, por lo que se activó un operativo preventivo y la Policía logró entrar al aula y reducir al joven de inmediato, evitando que la situación escalara. El arma, que se intenta determinar si era una réplica o de aire comprimido (no estaba cargada), nunca fue mostrada en el colegio.

El caso de este lunes se suma al recordado episodio de la chica de 14 años que ingresó el pasado 10 de septiembre con un arma de fuego a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz.

Aquella mañana, la joven se atrincheró durante unas cinco horas y hasta disparó unas dos veces al aire, sin afortunadamente herir a profesores o compañeros. Finalmente, fue reducida y recibió atención médica, escolar y psicológica.

Los demás alumnos de ese colegio tuvieron una jornada de concientización y acompañamiento, luego de una historia que generó conmoción a nivel nacional por la crudeza de las imágenes y la violencia de esta época en las aulas.