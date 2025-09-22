22 de septiembre de 2025 - 11:41

Otro adolescente entró con un arma a una escuela en Guaymallén

La Policía intervino y evitó que el caso escalara. Investigan si era una réplica o de aire comprimido. Ocurrió dos semanas después del hecho ocurrido en La Paz.

Escuela Técnicos Mendocinos

Los Andes | Redacción Policiales
La mañana de este lunes volvió a preocupar en torno a la seguridad escolar en Mendoza, debido a un alumno de 15 años que ingresó con un arma a la escuela secundaria 4-121 Técnicos Mendocinos, en Guaymallén.

Según informaron en Radio Aconcagua, las chicas avisaron a las autoridades de la escuela, ubicada en Estrada y Cangallo, por lo que se activó un operativo preventivo y la Policía logró entrar al aula y reducir al joven de inmediato, evitando que la situación escalara. El arma, que se intenta determinar si era una réplica o de aire comprimido (no estaba cargada), nunca fue mostrada en el colegio.

Aquella mañana, la joven se atrincheró durante unas cinco horas y hasta disparó unas dos veces al aire, sin afortunadamente herir a profesores o compañeros. Finalmente, fue reducida y recibió atención médica, escolar y psicológica.

Los demás alumnos de ese colegio tuvieron una jornada de concientización y acompañamiento, luego de una historia que generó conmoción a nivel nacional por la crudeza de las imágenes y la violencia de esta época en las aulas.

