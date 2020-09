Otra polémica en el caso Julieta González: Di Césare denunció a la querellante por llamarlo femicida

Septiembre parece ser el mes marcado para el caso de Julieta González (21), la joven maipucina asesinada por Andrés Di Césare en la primavera de 2016. Hace un año al crimen le llegó una sentencia polémica, y ahora otro escándalo: el acusado denunció a la abogada de la víctima por llamarlo femicida.

Al Colegio de Abogados de la provincia ingresó un escrito firmado por Di Césare y su padre, señalando que el imputado se había sentido “ofendido” y se había vulnerado su principio de inocencia, buscando una condena social. Todo esto a raíz de publicaciones de la querellante Carolina Jacky en sus redes sociales durante la investigación del hecho.

Julieta González (21) fue asesinada por Andrés Di Césare en la primavera de 2016.

La nota entró por el Directorio del Colegio, desde donde habilitaron a la magistrada para que se defienda en el plazo de 10 días. El descargo no conformó y se envió la presentación al Tribunal de Ética. “En su momento me referí al imputado en base a la acusación que hacía el Ministerio Público Fiscal, que investigaba la causa como un homicidio agravado por el vínculo y por femicidio. Seguimos sosteniendo esa carátula y por eso apelamos la condena”, explicó Jacky a Los Andes.

En septiembre de 2019 el sospechoso fue sentenciado a 18 años de cárcel por homicidio simple, ya que el tribunal presidido por Jorge Coussirat, y acompañado por Mauricio Juan y María Alejandra Ratto, consideró que no se había probado la relación de pareja.

Fue un fallo discutido y criticado, que hoy está en la Suprema Corte de Justicia para ampliar la pena a perpetua -como pidieron la fiscalía y la querella- o reducirla, como solicitó la defensa.

“Mi situación con el Colegio de Abogados no es de ahora. Ya me habían denunciado por hablar del aborto y hasta le dieron curso a la presentación de una panelista del programa Intratables, sobre una referencia que hice sobre la violencia de género. Se me ha discriminado”, remarcó Jacky.

“Yo me he capacitado en todas estas temáticas. Soy activista y militante de los Derechos Humanos y de la mujer, e insisto en que hay que visibilizar estos casos”, agregó.

La abogada está siendo representada por el constitucionalista Carlos Lombardi, quien recusó en pleno a todo el Colegio de Abogados y solicitó que intervenga la Sala Administrativa de la Corte.

“Los recusamos porque hay ausencia de imparcialidad, al haber participado en otras causas de género, contra Jacky. Hay una violación moral hacia ella y no están legitimados para un sumario así”, aseveró Lombardi.

Ahora el Tribunal del Colegio deberá responder la recusación; puede hacerle lugar y enviar el sumario a la Corte, o de lo contrario, la denuncia contra Jacky seguirá en sus manos y, seguramente, recibirá la apelación de la abogada para que en definitiva llegue al máximo tribunal. Si la causa avanza, la letrada podría sufrir una suspensión en su matrícula.

El origen

Julieta González desapareció el 21 de septiembre de 2016 y su cuerpo fue encontrado seis días después en Cacheuta, en inmediaciones de la ruta 7 y cerca del penal Almafuerte, en Luján. La chica fue estrangulada por Di Césare, quien también la golpeó en la cabeza con una piedra.

La fiscal Claudia Ríos siempre puso sus sospechas sobre este joven, sabiendo que había una relación amorosa entre ellos. Las pruebas luego avalarían su autoría y el detonante habría sido la discusión por un embarazo que -pos mortem- fue descartado.

El acusado fue condenado hace un año, pero todas las partes se mostraron disconformes con la pena. La Sala Penal de la Corte -integrada por los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio- tiene que resolver estos reclamos, y se espera que lo haga durante el mes en curso. Sí, otra vez en septiembre. ¿Se vendrá otra polémica en el caso Julieta González?