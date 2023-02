Ofrecen una recompensa de $1.350.000 por el abogado desaparecido en Canota

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $1.350.000 para quien aporte datos sobre el paradero del Nataniel Ricardo Guzmán.

Según la información oficial el último dato que se tiene sobre este abogado es que el 27 de enero pasado, a las 13.36 tuvo una comunicación por WhatsApp con su ex pareja, con quien había compartido unos días de vacaciones en Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires.

Seguridad ofrece una recompensa por el abogado Nataniel Guzmán.

Luego, el 2 de febrero pasado, a las 19.48 su teléfono se apagó en la zona de Canotta, Villavicencio, Las Heras, según un reporte de la empresa de telefonía Claro que detectó la señal de aparato en una antena de ese lugar.

Quienes deseen aportar información deberán comunicarse con la Dirección de Investigaciones (0800222-7627 ó al 0261 4497138) o a la Unidad de Homicidios (4416907 ó 4493412) o bien al 911.

Un abogado jujeño

Nataniel es jujeño y está radicado en Mendoza y trabaja en el Poder Judicial (juzgado de Familia de Las Heras). El lunes 30 de enero, Nataniel Guzmán debería haber regresado a trabajar. Sin embargo, no lo hizo, ni tampoco se reportó de ninguna manera. Esto determinó que desde su entorno se realizara una denuncia por averiguación de paradero.

Yo busco un hijo con vida, porque nada me marca que pueda ser lo contrario. Él tenía y tiene muchas cosas por hacer, seguramente tiene listo algún espectáculo de stand up (hace teatro). Además, hay indicios y situaciones que dejan en claro que no se lo puede haber tragado la tierra”, dijo su mamá, quien llegó a la provincias desde Bariloche y es querellante en la causa que investiga su desaparición que se tramita en la Fiscalía de Homicidios..

Al repasar la situación la mujer dijo: “Él se fue a la costa con Florencia y dicen que allá se pelearon por lo que Nataniel volvió el 22 de enero a Mendoza. Pero desde ese viernes 22, siguió con sus actividades. El miércoles siguiente fue a teatro, retomó su ritmo. Él tenía planificado para los próximos meses ir a visitar a su hermana a España. Hay muchas cosas que no cierran, porque él es una persona muy querida y muy responsable”.