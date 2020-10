Octubre fatal: 11 muertos en 18 días por accidentes de tránsito en Mendoza

En un año bastante tranquilo en cuanto a la seguridad vial, materia que se vio beneficiada por la restricción de circulación y como consecuencias menos accidentes y víctimas, octubre parece romper con la calma y hasta anoche marcaba un número preocupante: 11 muertos en 18 días, es decir, un fallecido cada poco más de un día y medio en las calles y rutas de la provincia. Sólo este sábado hubo tres decesos.

Hace un par de meses nada más, las autoridades destacaban que las fatalidades en el tránsito venían en baja respecto del 2019 y que el año de la cuarentena sería récord por la poca cantidad de tragedias. Hasta agosto se registraba una disminución del 57 %, aunque de a poco la gente fue volviendo a cierta normalidad y esto se traduce en más autos andando y más siniestros.

Casi una cuestión lógica pero no menos alarmante. Incluso, el mes en curso ha encendido varias alarmas.

Y el fin de semana no fue la excepción. En la jornada del domingo se informaron dos muertes, ocurridas en la noche del sábado; a las 21.30, Gonzalo Pablo Ugarte (31) iba en su moto por calle Quintana del Algarrobal, en Las Heras, cuando fue embestido por una camioneta Ford Ecosport que venía por un callejón y giró en dirección oeste. El motociclista perdió la vida en el acto y el conductor del rodado mayor quedó detenido ya que su graduación alcohólica era de 1.31 gramos de alcohol en sangre, casi tres veces lo permitido para manejar.

Quince minutos después, en el Acceso Este a la altura del Predio de la Virgen, en Guaymallén, un joven fue atropellado al intentar cruzar. Quien iba al mando de una Fiat Toro no se percató de que el muchacho y otro hombre corrían para llegar al otro costado, y terminó arrollando a uno de ellos, que pereció en el acto. Esta víctima hasta anoche no estaba identificada, ya que no tenía documentación y su acompañante abandonó la escena.

La mala racha de las últimas horas comenzó el jueves pasado en Maipú, cuando un motociclista de 19 años murió tras chocar con dos autos y un árbol, en la calle Don Bosco de Rodeo del Medio.

Las fatalidades continuaron en los días posteriores. En orden cronológico, el viernes en la noche un hombre de 25 años falleció tras impactar su vehículo contra un poste de luz en ruta 60 y Laprida de Maipú, y el sábado en la madrugada otro motociclista dejó de existir al chocar con una moto. Este episodio ocurrió en el carril Mathus Hoyos y Aristóbulo del Valle, en Guaymallén.

Las primeras pérdidas del mes fueron el 2 de octubre, tras un accidente automovilístico en calle Serradilla de Junín y que se cobró la vida de dos hombres en la madrugada. En el hecho no hubo intervención de un segundo rodado y un joven sobrevivió.

Un día después, en Faiman y Pedro B. Palacios de Maipú, un muchacho en moto falleció tras ser atropellado por un micro. El 9 de octubre, otra vez una persona en motocicleta perdería la vida. Esta vez fue en General Alvear y la víctima sería una mujer que chocó con un Volkswagen Voyage en ruta 188 y calle 16 de Bowen.

Horas después, en la madrugada del 10, una nueva conductora a bordo de su coche murió luego de un siniestro con un vehículo en ruta 50 y Las Charcas, de Maipú.

Promediando el mes, exactamente el 11, en Álamo Sólo y Holanda de Lavalle se encontró el cuerpo de un joven y una moto tirada a su lado, a las 4.30. Todo indica que se trató de un accidente en soledad.