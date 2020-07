Obrero asesinado y quemado en Villa Atuel: amenazas y una riña complican al “Chaqueño”

El hallazgo de Félix Valdez (63) tendido en su cama e incinerado alteró la vida diaria de la tranquila comunidad del distrito de Villa Atuel, en San Rafael. Este obrero rural, de nacionalidad boliviana, fue encontrado muerto en su casa lindante a la ruta 143, en el paraje La Izuelina en la tarde del domingo.

Si bien resta conocer el informe forense para determinar con exactitud la causa de muerte, el cuerpo, además de ser prendido fuego, presentaba heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello. Otro detalle que esperan que revele la autopsia es el tiempo que el hombre llevaba muerto. Especulan que ocurrió entre el martes 21, el último día que Valdez tuvo actividad en WhatsApp, y el domingo 26 que hallaron el cadáver.

Catalino “El chaqueño” Duré Rojas (27) fue detenido en la madrugada de ayer y es el principal apuntado en la causa calificada como homicidio agravado. En principio los investigadores tejieron la teoría de un robo, pero con el correr de las horas el móvil fue mutando y se convirtió en una especie de ajuste de cuentas o simple venganza.

Valdez y Duré arrastraban problemas de hace tiempo. El cruce más resonante entre ambos ocurrió el 8 de junio pasado. Los dos participaron de una juntada entre varias personas y terminaron el encuentro en una batalla campal.

En esa oportunidad el detenido apuñaló a dos personas, una recibió un puntazo en el pecho y Valdez, el segundo herido, tuvo un corte en la mano.

El sospechoso vivía “amedrentando a todo el mundo con que los iba a matar y a quemarles las casas”, confiaron fuentes allegadas al caso y según testimonios recabados en el lugar, el obrero rural no estuvo exento de tamaña amenaza: “La próxima te voy a matar y quemar”, le habría dicho.

Aquel altercado fue la gota que colmó el vaso, y la gente del paraje comenzó a juntar firmas con la intención de solicitarle a las autoridades que Duré se fuera de la zona. La víctima fue uno de los firmantes de aquella nota.

Los vecinos veían en Valdez a un viejo conocido, que no tenía problemas con nadie y vivía de una pensión y de su trabajo en los hornos de ladrillo. En cambio, no tenían la misma estima por “El chaqueño”, un joven que llegó hace no más de cuatro años al lugar para hacer changas o trabajar en los hornos de ladrillo; es conflictivo y por sobre todo agresivo.

Según comentarios vecinales, Duré llegó a tener problemas con la hijastra del fallecido y la mujer también habría recibido las mismas amenazas.

Lo mató y quemó

La amiga de Valdez que encontró el cuerpo llegó por casualidad. Como no tenía noticias de su vecino y tampoco atendía el teléfono decidió ir a visitarlo. Se encontró con la puerta de entrada de la precaria vivienda destruida, todo el lugar dado vuelta y al hombre irreconocible tendido en la cama.

Los investigadores creen que el agresor primero lo mató con un arma blanca y luego le prendió fuego. Las llamas no se extendieron más allá de la cama.

Por jurisdicción, la causa la tomó la división Investigaciones de General Alvear y luego de dos allanamientos, detuvieron al “Chaqueño” en el paraje conocido como El Plateado. Entre los elementos que incautó la policía había un arma blanca.

A pedido del fiscal de instrucción Martín Castro el sospechoso fue trasladado a Alvear y quedó alojado en un calabozo de la Comisaría 14. Para ahondar en las pericias y requisas, en la jornada de ayer el personal policial volvió a los domicilios allanados para buscar más evidencia y también profundizaron las pericias en la casa donde se cometió el crimen. En ambos casos dieron con elementos que complicarían la situación de Duré.