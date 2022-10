No le quisieron tomar una denuncia por violencia de género y tomó una desgarradora decisión: “Perdón mamá, a él decile que lo amé siempre”

Noelia Sosa se dirigió a una comisaría local de Tucumán para denunciar a su pareja por violencia de género. Sin embargo, las autoridades responsables, no le quisieron tomar su reclamo. La joven, desamparada, llegó a su casa y tomó la drástica decisión de quitarse la vida. La indignación y malestar inundó a la localidad tucumana de Trancas, lugar en el que ocurrió el fatídico hecho.

De acuerdo a lo informado por medios locales, la joven de 30 años redactó una desgarradora carta antes de suicidarse. “No fue culpa de nadie. Es mi vida. Soy yo. A Sebastián decile que lo amé hasta el último día de mi vida. Ojalá se hubiera dado cuenta”, redactó Sosa.

Y luego finaliza: “Perdoname mamá. No le encontré salida a mi vida y si te hubiera escuchado tantas veces, mi vida no estaría tan acabada. Decile a los chicos que los amo. Ojalá algún día puedan perdonarme”.

El pedido de justicia por Noelia.

Declaraciones de los familiares de Noelia

Noelia Sosa trabajaba en una estación de servicio y tenía dos hijos. Su cuñado, Ernesto Campos, habló con la prensa tucumana y cuestionó en duros términos a la policía local, detalla La 100.

“No entiendo por qué no hicieron nada. Ella fue a pedir ayuda a la comisaría de Trancas, pero no la escucharon. La corrieron. Desesperada y angustiada volvió a su casa y se ahorcó. No hay derecho a que hicieran eso”, disparó.

Y continuó: “Ella me dijo que estaba muy mal porque su pareja la había atacado. Contó que la tomó del cabello, la arrastró por la casa y que luego le destrozó el celular”.

Al mismo tiempo, el familiar explicó los supuestos motivos por los cuales el personal de la comisaría en cuestión no dejó asentada la denuncia de la víctima: “Le dijeron que como no estaba el oficial de guardia, no podían hacer nada. Que regresara a la tarde que seguro lo encontraría”, detalló. Además, describió el temor que sentía su cuñada ante futuras represalias de su novio, que fue identificado como un productor de la zona.

“Les dijo a los uniformados que ella no podía salir de ahí porque tenía miedo de que le hiciera algo malo”, se lamentó Ernesto Campos sobre el lamentable fallecimiento de Noelia.

Cientos de personas se congregaron en la casa de Noelia. La joven vivía con su agresor.

Removieron a los policías que no le tomaron la denuncia

El gobierno de Tucumán resolvió este martes remover a la cúpula policial que prestaba servicio en la comisaría a la que acudió Noelia. En total son cinco los policías removidos, afirma Infobae.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, dijo que visitarán a los familiares de la víctima. “Iremos a darles nuestras condolencias porque es un hecho lamentable, y les vamos a explicar cuál es la situación, que estamos a disposición de ellos. La fuerza policial está a disposición de la familia y la Justicia para investigar. Iremos hasta las últimas consecuencias”, indicó en conferencia de prensa.

Incluso, el ministro Gamboa sostuvo que “puede suceder que no se tome una denuncia, pero se han bajado líneas para que no ocurra”. “A veces se pide a una persona que espere un momento porque el oficial no se encuentra, no niego que puede suceder esto. Todo depende del momento y la hora en la que se llegue a una comisaria, que pueden tener mucha concurrencia”, afirmó.

“En ese momento, estaban trabajando cinco efectivos. Para respetar los derechos que tienen de defensa, se investiga y se van tomando actuaciones. Después se verá si se los acusa o imputa”, agregó.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.