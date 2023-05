Niño mendocino encontrado en un hotel de Buenos Aires: qué pasará con la madre y de qué la acusan

La madre del niño mendocino de 8 años que tras 20 días de búsqueda fue encontrado en un hotel de Buenos Aires, recibirá una dura imputación y quedará detenida.

Según explicó hoy el fiscal de Delitos No Especializados de Mendoza, Gabriel Blanco, quien liberó la investigación, C. L, será trasladada en las próximas horas desde Buenos Aires a Mendoza y luego, cuando llegue al Polo Judicial, será imputada por sustracción de menores.

Se trata de un delito que tiene penas que van de los 5 a los 15 años de cárcel y por lo tanto no es excarcelable. Además, como la mujer que no tenía la guardia de pequeño por orden judicial se escapó, el fiscal entiende que no le puede dar la libertad porque hay riesgo de fuga.

“La Justicia de Familia tiene una pericia psiquiátrica de la madre pero, cuando llegue a Mendoza se le realizará otra, un examen psiquiátrico, tal como lo establece la ley”, dijo el fiscal, en relación al estado emocional de la mujer.

Luego, brindó algunos detalles sobre el camino que siguieron madre e hijo durante su fuga: “Fueron encontrados en una posada de la calle Libertador en Tigre, Buenos aires. El pequeño está al resguardo de la Dirección de Infancia de Tigre que se hizo cargo del niño cuando la madre fue detenida”

“Sabemos que estuvieron una noche en un hotel de San Martín (Mendoza) y desde allí abordaron un colectivo que los llevó hasta Retiro (CABA) y luego fueron encontrados en una posada de Tigre a través de un trabajo de búsqueda con aparatos tecnológicos”, dijo Blanco.

Madre e hijo desaparecieron de Mendoza el 5 de mayo pasado, cuando la Justicia le había quitado la custodia a la mujer y había ordenado que el pequeño tenía que comenzar a revincularse con su padre, quien no lo había visto en los últimos 4 años.

