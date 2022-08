Rodeo del Medio: reventaron la puerta de un panteón para robar el bronce

En épocas de inseguridad ni los difuntos pueden descansar en paz ya que el fenómeno del robo de placas y objetos que tengan bronce u otros metales de algún valor asola hasta los sitios más sagrados. Y en este panorama llegó a Rodeo del Medio.

Vecinos de la zona aseguran que desde hace más de un mes el robo de placas es una constante y los hurtos se han extendido a cualquier implemento que pueda tener algún componente de valor. Sin embargo, una de las peores situaciones se dio en las últimas horas cuando un poblador fue a saludar los restos de familiares y se encontró con una escena lamentable.

Luis Quintana fue esta mañana a visitar el mausoleo de la familia, donde se encuentran los restos de sus padres. Al llegar al lugar, se encontró con que delincuentes habían destruido la ventana del mismo e ingresaron en el recinto para llevarse lo que encontraron.

“Entraron por la ventana y forzaron la cecrradura y terminaron reventando la puerta de bronce para después robársela”, detalló Quintana a Los Andes cuando salía de la fiscalía tras hacer la denuncia. “Esto tiene que haber pasado anoche, pero desde hace más de 30 días que se roban cosas de acá; me da la impresión de que hay una banda y que sabe cómo manejarse”.

“Ahora me dijeron que van a mandar a Científica, pero no creo que puedan levantar huellas por la cantidad de tierra que hay”, puntualizó y luego agregó molesto: “Pago un canon anual, pero el cementerio no está cuidado, no hay seguridad ni mantenimiento. Hay una falta total de atención por parte de la municipalidad. Hay nichos que rotos, caídos. Yo tuve que comprar una canilla y reponerla porque no funcionaba y nadie la reemplazaba”.