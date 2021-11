Narcotráfico en Mendoza: los 40 kilos de marihuana incautados llegaron desde Misiones

Al igual que hace una semana, la Policía otra vez dio un golpe contra el narcotráfico al incautar importantes cantidades de droga. Días atrás se secuestraron 20 kilos de marihuana en Las Heras durante un procedimiento de rutina, y ahora el hallazgo fue del doble de esa sustancia gracias a una denuncia anónima. Por esta causa reciente hay tres detenidos y determinaron que los estupefacientes provenían desde Misiones.

En las últimas horas había sonado el teléfono de Fonodrogas (4233233 ó 0800-800-37642) para alertar sobre un cargamento que llegaría en la noche del lunes a la Terminal de Ómnibus, en Guaymallén.

El llamado agregaba que a la “mercadería” la traían desde el Litoral del país, por lo que efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico se prepararon para controlar todos los micros procedentes de esa zona. Así lo hicieron con la ayuda de un perro rastreador, que en uno de los colectivos marcó una valija.

Al revisar la maleta, los uniformados encontraron varios ladrillos de marihuana. En total eran 30 panes prensados, que posteriormente arrojaron un peso de casi 22 kilos. La responsable de esta tenencia fue identificada como Carla Maldonado (22), quien además llevaba dinero en efectivo-poco más de $5.000- y tres celulares.

Estos teléfonos, una vez que sean peritados, podrían convertirse en una prueba clave de la investigación para determinar con quien se comunicaba la joven en relación a la droga que transportaba.

Además de ella, en la terminal también quedó detenido su hermano Ever, de 24 años. El muchacho la esperaba en la plataforma 13 y terminó siendo vinculado a la causa.

Los dos fueron alojados en los calabozos de la Unidad Carcelaria Federal 32 a la espera de que resuelvan su situación procesal en los próximos días.

Allanamiento relacionado y más droga

Tras este primer hallazgo los pesquisas se movieron rápido y consiguieron más información en cuanto a los presuntos movimientos de los sospechosos. Supieron que ambos vivían en Las Heras y solicitaron un allanamiento en una casa de calle Castellanos.

El juez federal en turno autorizó la medida y la Policía irrumpió en la madrugada de ayer. En el lugar se hallaron otros 21 ladrillos de marihuana armados con cinta de empaque y 10 envoltorios, 4 celulares, 5 plantas y 3 plantines de cannabis sativa que pesaron en total 1 kilo, unos 3 gramos de la misma sustancia y un arma de fuego tipo revólver, con la inscripción " 32 Police”.

El arma encontrada. /Ministerio de Seguridad

El peso de los “paquetes” secuestrados en esta oportunidad fue de prácticamente 18 kilos y medio, y una de las hipótesis es que este cargamento fue transportado por Ever de Misiones a Mendoza, así como Carla trajo lo que llegó el lunes. “Actuarían como mulas”, confió una fuente.

En este segundo operativo fue arrestada Yésica Valdez (41), quien sería la pareja del padre de los hermanos detenidos, en tanto que los uniformados identificaron pero no aprehendieron a una mujer de 62 años que estaba en el domicilio y que es la madre de la tercera sospechosa. No se descarta que esta última termine relacionada en el expediente y, por lo pronto, será citada a declaración indagatoria.

Toda la requisa de Las Heras/Ministerio de Seguridad

Y no sólo ella podría quedar implicada, sino que los sabuesos van por más involucrados. Los investigadores están convencidos de que el responsable máximo o dueño de la droga no ha sido atrapado aún-sospechan que sea el padre de los hermanos-, al igual que también podría haber encargados de la distribución para el narcomenudeo. Hasta anoche, el caso no tenía nuevas capturas.

El operativo fue denominado por las autoridades como “valija verde”, en referencia al equipaje que utilizaron para ocultar y mover la marihuana, y toda la sustancia desbaratada está valuada en unos $8.000.000.