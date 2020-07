Nahir Galarza compartirá taller literario con el actor de El Ángel y uno de los ladrones del “Robo del siglo”

“Cómo contar las historias que nos conmueven? La escritura como riesgo, compromiso y aventura”. Así se llama el taller literario en el que participará Nahir Galarza y que compartirá no sólo con famosos delincuentes dedicados ahora el mundo de las letras, sino también con Toto Ferro, el joven actor que protagonizó la película “El Ángel” .

Los periodistas y escritores Juan Mendoza y Rodolfo Palacios –el último autor de libros como “!Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres” y “El Ángel Negro”- han organizado un taller de escritura que hasta ahora tiene inscriptos a varios famosos , según publica Pagina 12.

“Al taller se inscribieron el actor Toto Ferro –protagonista de la película El Ángel y de la serie El Marginal 3– y Nahir Galarza, la adolescente entrerriana condenada en 2018 a cadena perpetua por el asesinato a sangre fría de su novio”, afirma Palacios en la nota.

También será de la partida Mario Vitette Sellanes uno de los líderes de robo al banco Río de Acassuso, golpe conocido como “el robo de siglo”. Vitette Sellanes ya escribió “El ladrón de siglo” y en la joyería que tiene en Uruguay recibe frecuentemente llamadas de periodista de todo el mundo. Además tiene más de 20 mil seguidores en Twitter.

Los autores preferidos de Galarza

En el mensaje que envió Galarza a los talleristas habla sobre sus actuales gustos literarios. “De chica escribía un diario íntimo, no es nada original. Siempre fui cuidadosa con lo que escribía, no se lo mostraba a nadie. Volví a escribir estando detenida. Ahora estoy leyendo a Hemingway en inglés, de paso practico ese idioma. Pero leí a Borges, Cortázar, Saer, Casas. Y estoy escribiendo poemas y cuentos. Además leo mucho a Jung porque estudio Psicología. Escribir me desahoga”, dice la joven.