Murió una mujer que se había arrojado de un auto luego de discutir con su pareja

Evelyn Yatene Pereyra, de 29 años, fue la mujer que se había tirado el sábado pasado de un auto sobre la avenida General Paz, luego de discutir con su pareja. La joven falleció ayer en el Hospital Piñero. Según transendió, la pareja de Evelyn fue inicialmente detenido y luego liberado. Las amigas denuncian que la joven padecía violencia de género.

El lamentable episodio se produjo el sábado a la madrugada, cerca de las 4.30, en la calle Nazarre, en dirección hacia el Río de La Plata. Fuentes policiales confirmaron a la nación que el hecho ocurrió durante una discusión entre la pareja que iba en un auto Fiat Uno, como consecuencia de la pelea, la mujer decidió arrojarse del vehículo en movimiento.

Evelyn Yanete Pereyra murió a causa de las lesiones que tuvo luego de tirarse del auto. Gentileza: La Nación.

La joven fue trasladada al Hospital de Agudos Vélez Sarsfield, donde ingresó en grave estado, con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal y riesgo de vida. Al poco tiempo fue derivada de urgencia al Hospital Piñero para ser intervenida quirúrgicamente, y falleció ayer.

La Unidad Flagrancia Oeste, a cargo de la doctora Del Cano, actualmente investiga la causa por “averiguación de lesiones agravadas en contexto de violencia de género” y ordenó luego del accidente la detención de la pareja, aunque luego fue liberado.

Personas cercanas a la víctima acusaron al hombre de hostigar y violar la perimetral que tenía luego de haber sido denunciado en otra oportunidad por la víctima. “En la relación iban y venían constantemente. Ella quería terminar la relación. Incluso cambiaba de número. Él la hostigaba constantemente, la buscaba por todos lados y la esperaba a la salida del trabajo”, contó Julieta, una amiga de la víctima, en diálogo con TN.

“Tenía una perimetral, no se podía acercar al trabajo de ella, sobre avenida Juan B. Justo, por lo que la esperaba a un par de cuadras”, detalló al recordar una secuencia de violencia que se produjo justamente en el ámbito laboral de la mujer.

“Un domingo se acercó por la mañana. Ella estaba trabajando sola y como la puerta de mi trabajo estaba cerrada, él tiro las llaves por una ventana y ella se las devolvió, en ese momento le dobla los dedos. Una clienta vio la situación y a partir de ahí se radicó la denuncia, él ahí no se podía acercar más. Pero el la seguía buscando”, relató la mujer al referirse hacia el acusado.

En relación al episodio que ocurrió el sábado, señaló que la secuencia comenzó el viernes pasadas las 23.30 cuando la víctima salió de su trabajo. “Evidentemente se habrá visto con él porque después llamó a un compañero de trabajo pidiéndole ayuda, diciéndole que le habían querido robar y que le habían pegado. Él la fue a buscar y la llevó al trabajo y de ahí ella se tomó un Uber a su casa a Montegrande”, contó Julieta.

Y en relación a las horas posteriores al violento episodio, continuó: “Esa noche ella se tomó un remis a Montegrande, me mandó una foto que ya estaba en su casa. Pude ver de fondo la cocina, y su cara estaba toda golpeada. Le dije que se ponga hielo y me dijo que se iba a dormir a las 3.01 de la mañana. Tengo entendido que [el hecho] fue alrededor de las 4 am y a esa hora me mandó un mensaje que decía: ‘te quiero’. A las 5 am estaba en el Hospital Vélez Sarsfield”.

Por otra parte, René, otra compañera de trabajo, también denunció los ataques del hombre. “En todas las charlas que teníamos con ella, siempre era un ladrón o un desconocido y después llamaba pidiendo ayuda a las 22.30. Un día vino a mi casa golpeada y se quedó. Cuando la levanté a las 11 de la mañana, ahí me dijo que la pareja le había pegado. Ella conmigo no podía hablar. Tenía constantes cambios de teléfono”, reveló la amiga.

“Nos decía ‘no me escribas ahora que voy a estar con Jona’, él la apartaba de todo el mundo, no quería que esté con nadie. Un psicópata que le revisaba siempre el celular”, concluyó Julieta al acusar al hombre.