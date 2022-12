Murió la beba que se había ahogado en un tacho con agua donde se estaba bañando

La beba de 1 años y 9 meses que se encontraba internada en estado grave después de ahogarse en un tacho con agua en el que la refrescaban en San Carlos, murió en la noche de este martes.

Según fuentes oficiales, la pequeña habría sufrido encefalopatia hipoxica grave, es decir, muerte encefálica. Desde el pasado viernes, la bebé se ecnontraba internada en terapia intensiva en el Hospital Notti con “pronóstico reservado”.

El terrible accidente ocurrió cuando la mamá de la pequeña la dejó sola bañándose. Al parecer la mujer ingresó a su vivienda para lavar los platos y, minutos después, la vio flotando. Inmediatamente le avisó a su esposo y la trasladaron al Hospital Scaravelli de Tunuyán.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTOS ACCIDENTES

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría destacan que niños y niñas nunca deben bañarse solos y apuntan a la vigilancia permanente de un adulto responsable.

En este sentido, aconsejan:

El cuidador tenga una visión directa del niño o la niña y no se distraiga.

La relación entre el número de cuidadores y de niños sea la adecuada.

Se instalen cercos perimetrales en todas las piletas.

Los bordes y el piso sean de material antideslizante .

No dejar juguetes u objetos atractivos flotando en la pileta porque atraen la atención de los más pequeños.

Después de usarlas, se deben vaciar las piletas que no tengan cerco.

Los adultos deben colocar chaleco salvavidas adecuado a menores que no sepan nadar.

En zonas rurales, es preciso alejar a los pequeños de canales, acequias y tanques australianos. Lo ideal es construir una cerca alrededor de la vivienda para limitar el acceso a lugares peligrosos.

Entre otras medidas de prevención para adolescentes, jóvenes y adultos, se pueden mencionar no bañarse en solitario, respetar los tiempos de digestión, utilizar solo las zonas vigiladas destinadas al baño, atender a las señales de prohibición de baño, no zambullirse de cabeza si no se conocen los fondos, no alejarse de la costa con colchonetas o flotadores.