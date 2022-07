Mientras es buscada a nivel nacional, amigos de Agostina Trigo convocan a marchar

Mientras que la búsqueda de Agostina Trigo(22) –la joven madre desaparecida en el Este provincial el domingo- ya es una investigación en la que no sólo participa la Policía de Mendoza sino también organismos nacionales, familiares y amigos de la chica han organizado una marcha para pedir que se acelere la investigación.

La convocatoria se está realizando por las redes sociales, según explicó a Los Andes Kevin Palacios, uno de los amigos de Agostina. “Exigimos la aparición inmediata de Agostina”, dice una publicación que puede verse en Twitter y Facebook.

El anuncio que circula por las redes sociales.

La marcha está pautada para esta tarde a las 17. “Nos convocamos en el Paseo La Patria de San Martín para acompañar a sus familiares y pedir que se agilice la búsqueda”, dice la publicación.

Mientras tanto la Fiscalía de San Martín ha activado el protocolo de búsqueda que se realiza en este tipo de casos, solicitando la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación que depende de la Corte Nacional (DAJUDECO).

Este organismo tiene como objetivo general, el brindar auxilio a las autoridades judiciales de todo el país en causas complejas y de crimen organizado tomando para ello los instrumentos de análisis criminal en materia de telecomunicaciones desarrollados por la Oficina de Captación de Comunicaciones.

La DAJUDECO trabaja en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, delitos de carácter transnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales.

El domingo a las 20.30 la joven habría salido buscar trabajo como niñera que le ofreció un hombre que la había contactado vía Facebook y desde ese momento nada de supo de su paradero.

Vistiendo una calza negra, un buzo verde agua, una campera gris y unas zapatillas negras, Agostina se tomó un colectivo en Belgrano y Tucumán de San Martín y se habría bajado en la plaza del distrito de Buen Orden. La última comunicación telefónica la habría tenido con una amiga, a la que le dijo que estaba esperando a un hombre allí. Un testigo habría dicho que vio en ese lugar a una joven que podría ser Agostina.

Lo cierto es que en las cámaras de Seguridad que chequeó la policía no se puede ver con claridad si la joven bajó en el espacio verde de Buen Orden por la escaza luz y la lejanía entre la cámara y el vehículo.

La promesa laboral

Gladys Domínguez, abuela de la joven, explicó a los medios de Este que el domingo estaban en el cumpleaños del hijo de la joven y le contó que hacia algunos días se había contactado por Facebook a alguien que dijo ser camionero, que vivía en Buen Orden y buscaba a alguien para cuidar a un chico de 4 años que vivía con sus hermanos y su abuela.

Habían quedado en que el viernes el hombre volvía de viaje y que el sábado se podían juntar. El domingo, hacia las 19, el hombre le envió un audio para juntarse un rato, diciéndole que la iba a esperar a bordo de una moto, en la parada de colectivo de la plaza de Buen Orden. para ver la casa porque ya se tenía que irse de viaje y no podían verse hasta el próximo fin de semana.

Imagen compartida en redes sociales.

Según la abuela que escuchó a medias el audio, la joven decidió juntarse con el hombre y “salió de su casa con el teléfono que se le descarga rápido. Salió sin mochila, ni cartera, ni documento”.

“A las 21.05 le mandé un mensaje pidiéndole la ubicación. Ella lo escuchó pero no me lo pasó. Después a las 22.25 la veo que está en línea y le dijo qué pasó pero no lo escuchó y no supe más de ella”, contó la abuela.