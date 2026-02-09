9 de febrero de 2026 - 08:54

Megaoperativo en los barrios Olivares y Flores dejó nueve detenidos con bicicletas robadas y armas

Los policías realizaron allanamientos en varias viviendas, luego de asaltos denunciados por vecinos de la zona.

Operativo policial en los barrios Olivares y Flores

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un megaoperativo policial desplegado durante la madrugada y la mañana de este lunes en los barrios Olivares y Flores dejó al menos nueve personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a distintos hechos delictivos, entre ellos, bicicletas robadas, autopartes, motores de vehículos con pedido y armas de fuego.

El procedimiento fue encabezado por la Policía de Mendoza y contó con múltiples allanamientos simultáneos en viviendas señaladas como puntos de operación de bandas delictivas que generaban preocupación entre los vecinos de la zona.

Los sospechosos estarían relacionados con asaltos a ciclistas y con ataques violentos contra unidades del transporte público, registrados en el último tiempo.

Durante las tareas policiales, los efectivos lograron recuperar varias bicicletas denunciadas como robadas, dos de ellas de alto valor, además de autopartes y motores pertenecientes a vehículos sustraídos.

También se incautaron armas de fuego, lo que agravaría la situación procesal de algunos de los detenidos.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, destacó el alcance del operativo y remarcó el criterio de intervención.

“Fuimos a buscar a los delincuentes a los lugares donde operaban y generaban inseguridad a los vecinos”, afirmó en un mensaje publicado en X, al tiempo que subrayó la importancia de este tipo de acciones focalizadas.

Dos de los aprehendidos contaban con causas judiciales pendientes, lo que fue puesto en conocimiento de la Justicia.

